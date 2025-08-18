Jalisco está calentando los motores para la edición XXXII del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, un evento que pondrá por todo lo alto una de las expresiones culturales y artísticas mexicanas por excelencia, sino la más mexicana -el mariachi- en una variada agenda cultural que llevará por todos los rincones del estado lo mejor de este arte nuestro: una expresión jalisciense que ha sido adoptada como símbolo máximo de la mexicanidad. Teniendo lugar del 27 de agosto al 7 de septiembre del 2025, XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería llevará la fiesta a todos los rincones del estado. No sólo se limitará a Guadalajara -donde tendrá actividades tanto en parques como plazas comerciales y plazas públicas, iglesias y los recintos culturales más importantes-, sino que pasará por Pueblos Mágicos y demás municipios donde nunca ha estado, con conciertos gratuitos que harán una integración a nivel estatal con toda la riqueza del mariachi, pues es de Jalisco entero. Con eventos, conciertos, galas y fiestas prácticamente a diario, Jalisco será una celebración sin límites del mariachi. A continuación, una serie de actividades que en encierran lo mejor del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería -aunque cada fecha de la agenda es imperdible-, a las que tienes que asistir para respirar, vivir y cantar la esencia mexicana que nos ha dado nuestra identidad, lugar y rostro en el mundo: el mariachi. El XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería arrancará su agenda con el Concierto Magno con un ensamble conformado por el Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y Flans y Pandora como invitadas especiales. Un espectáculo inolvidable que fusiona el pop y el mariachi con arreglos sinfónicos de primer nivel.¿Cuándo? 27 de agosto a las 21:00 hrs. en el Auditorio Telmex. Boletos desde $750 pesos. Por primera vez, las Galas de Mariachi serán inauguradas en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, con la participación de Mariachi Los Camperos, Mariachi Nuevo Tecalitlán y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que rendirán un homenaje a dos grandes exponentes del mariachi: Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”, y el “Divo de Juárez”: el inolvidable Juan Gabriel. “Ídolos de México” es una celebración viva del legado que estos gigantes dejaron en nuestra cultura. La cita es el próximo 28 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Boletos desde $1800 pesos. Durante una semana, el Teatro Degollado será sede de seis galas temáticas que rinden homenaje a los grandes íconos de la música mexicana junto con el poder de la OFJ. Cada noche, diferentes mariachis interpretarán lo mejor de nuestro repertorio nacional, en un espectáculo lleno de emoción. A partir del 31 de agosto, un evento completamente gratuito que, de la mano de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, llevará al paseo más emblemático del Centro Histórico la música de Mariachi Los Camperos, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi América, Mariachi Sol de América, Mariachi Internacional CHG. Uno de los eventos más esperados del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, con miles de espectadores nacionales e internacionales. Mezcla perfecta entre la religión y nuestras costumbres musicales con la música de mariachi, dos misas presentadas en lugares icónicos para los jaliscienses, como lo son la Catedral de Guadalajara y La Basílica de Zapopan.La cita para disfrutar de estos espectáculos son: La Kermés es una gran fiesta mexicana con un gran escenario el cual se instala en Paseo Fray Antonio Alcalde, donde se presentan cada uno de los Mariachis Internacionales que nos visitan al Festival del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.Cinco días de fiesta y cultura con más de 50 presentaciones musicales completamente gratuitas, entre cantantes vernáculos, y ballet folclórico. El XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería sale por primera vez de Guadalajara y llega a los once Pueblos Mágicos de nuestro Estado: También por vez primera, el encuentro llega a los siguientes municipios: CT