Jalisco está calentando los motores para la edición XXXII del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, un evento que pondrá por todo lo alto una de las expresiones culturales y artísticas mexicanas por excelencia, sino la más mexicana -el mariachi- en una variada agenda cultural que llevará por todos los rincones del estado lo mejor de este arte nuestro: una expresión jalisciense que ha sido adoptada como símbolo máximo de la mexicanidad.

Teniendo lugar del 27 de agosto al 7 de septiembre del 2025, XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería llevará la fiesta a todos los rincones del estado. No sólo se limitará a Guadalajara -donde tendrá actividades tanto en parques como plazas comerciales y plazas públicas, iglesias y los recintos culturales más importantes-, sino que pasará por Pueblos Mágicos y demás municipios donde nunca ha estado, con conciertos gratuitos que harán una integración a nivel estatal con toda la riqueza del mariachi, pues es de Jalisco entero.

Con eventos, conciertos, galas y fiestas prácticamente a diario, Jalisco será una celebración sin límites del mariachi. A continuación, una serie de actividades que en encierran lo mejor del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería -aunque cada fecha de la agenda es imperdible-, a las que tienes que asistir para respirar, vivir y cantar la esencia mexicana que nos ha dado nuestra identidad, lugar y rostro en el mundo: el mariachi.

Concierto Magno en Auditorio Telmex

El XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería arrancará su agenda con el Concierto Magno con un ensamble conformado por el Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y Flans y Pandora como invitadas especiales. Un espectáculo inolvidable que fusiona el pop y el mariachi con arreglos sinfónicos de primer nivel.

¿Cuándo? 27 de agosto a las 21:00 hrs. en el Auditorio Telmex. Boletos desde $750 pesos.

Inauguración de las Galas del Mariachi en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas

Por primera vez, las Galas de Mariachi serán inauguradas en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas, con la participación de Mariachi Los Camperos, Mariachi Nuevo Tecalitlán y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que rendirán un homenaje a dos grandes exponentes del mariachi: Vicente Fernández, el “Charro de Huentitán”, y el “Divo de Juárez”: el inolvidable Juan Gabriel.

“Ídolos de México” es una celebración viva del legado que estos gigantes dejaron en nuestra cultura. La cita es el próximo 28 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Boletos desde $1800 pesos.

Mariachi Los Camperos protagonizará una velada donde se homenajearán a grandes de la música nacional. EL INFORMADOR/ Archivo

Gala Pública en el Paseo Alcalde

Durante una semana, el Teatro Degollado será sede de seis galas temáticas que rinden homenaje a los grandes íconos de la música mexicana junto con el poder de la OFJ. Cada noche, diferentes mariachis interpretarán lo mejor de nuestro repertorio nacional, en un espectáculo lleno de emoción.

Época Dorada -Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante-, viernes 29 de agosto.

“Mexicanísimo” -Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, sábado 30 de agosto.

Los Contemporáneos -Joan Sebastian, Luis Miguel, Marco Antonio Solís, miércoles 3 de septiembre.

Los Inmortales -Juan Gabriel, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, jueves 4 de septiembre.

“Ay amor”-Armando Manzanero, Lucha Villa, Ángeles Negros, Leo Dan, viernes 5 de septiembre.

Ay dolor” -Cristian Nodal, Julión Álvarez, Pepe Aguilar, sábado 6 de septiembre

Boletos desde $950 pesos.

Gala Pública en el Paseo Alcalde

A partir del 31 de agosto, un evento completamente gratuito que, de la mano de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, llevará al paseo más emblemático del Centro Histórico la música de Mariachi Los Camperos, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi América, Mariachi Sol de América, Mariachi Internacional CHG.

Uno de los eventos más esperados del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, con miles de espectadores nacionales e internacionales.

Viernes 31 de agosto, 18:00 horas, Paseo Alcalde.

Misas Cantadas

Mezcla perfecta entre la religión y nuestras costumbres musicales con la música de mariachi, dos misas presentadas en lugares icónicos para los jaliscienses, como lo son la Catedral de Guadalajara y La Basílica de Zapopan.

La cita para disfrutar de estos espectáculos son:

Catedral de Guadalajara, domingo 31 de agosto, 12 horas.

domingo 31 de agosto, 12 horas. Basílica de Zapopan, domingo 7 de septiembre, 12 horas.

Kermés Mexicana en el Centro Histórico tapatío

La Kermés es una gran fiesta mexicana con un gran escenario el cual se instala en Paseo Fray Antonio Alcalde, donde se presentan cada uno de los Mariachis Internacionales que nos visitan al Festival del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

Cinco días de fiesta y cultura con más de 50 presentaciones musicales completamente gratuitas, entre cantantes vernáculos, y ballet folclórico.

Del lunes 1 al viernes 5 de septiembre en el Paseo Alcalde, desde las 16:00 horas.

Conciertos en los Pueblos Mágicos de Jalisco

El XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería sale por primera vez de Guadalajara y llega a los once Pueblos Mágicos de nuestro Estado:

Lagos de Moreno, Teatro José Rosas, viernes 29 de agosto, 19:30 horas.

Tlaquepaque, Patio San Pedro, sábado 30 de agosto, 19:30 horas.

Cocula, Plaza Principal, sábado 30 de agosto, 19:30 horas.

Ajijic, Centro Cultural Rivera, sábado 30 de agosto, 19:30 horas.

Sayula, Plaza Principal, lunes 1 de septiembre, 19:30 horas.

Mascota, Plaza Principal, miércoles 3 de septiembre, 19:30 horas.

Tapalpa, Plaza Principal, jueves 4 de septiembre, 19:30 horas.

San Sebastián del Oeste, Plaza Principal, jueves 4 de septiembre, 19:30 horas.

Talpa de Allende, Plaza Principal, viernes 5 de septiembre, 19:30 horas.

Mazamitla, Plaza Principal, sábado 6 de septiembre, 19:30 horas.

Tequila, Plaza Principal, domingo 7 de septiembre, 19:30 horas.

Conciertos en municipios

También por vez primera, el encuentro llega a los siguientes municipios:

Puerto Vallarta, anfiteatro de Los Arcos, viernes 29 de agosto, 19:00 horas.

Ciudad Guzmán, domingo 31 de agosto, plaza principal, 19:30 horas.

Chapala, domingo 31 de agosto, Malecón, 19:30 horas.

Atotonilco, martes 2 de septiembre, plaza principal, 19:30 horas.

Tepatitlán, martes 2 de septiembre, plaza Morelos, 19:30 horas.

Ahualuco de Mercado, miércoles 3 de septiembre, plaza principal, 19:30 horas.

El Grullo, miércoles 3 de septiembre, plaza principal, 19: 30 horas.

San Juan de los Lagos, domingo 7 de septiembre, plaza principal, 19:30 horas.

Conciertos en delegaciones de Guadalajara y de Zapopan

Guadalajara en el Parque San Jacinto, 31 de agosto a las 19:30 hrs., y Explanada 18 de marzo, 4 de septiembre a las 19:30 horas.

En Zapopan, en Santa Lucía el 29 de agosto a las 19:30 hrs., en Chapalita el 30 de agosto a las 19:30 hrs., Atemajac del Valle el 31 de agosto a las 19:30 horas.

La venta del Astillero el 5 de septiembre a las 19:30 horas.

Nextipac el 6 de septiembre a las 19:30 hrs. Eventos gratuitos.

Conciertos en centros comerciales

Plaza Patria el 29, 30, 31 de agosto, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre, a las 17:30 horas.

el 29, 30, 31 de agosto, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre, a las 17:30 horas. En Andares, el 29, 30 y 31 de agosto, y el 4, 5, 6 y 7 de septiembre, a las 18:00 horas. Evento gratuito.

