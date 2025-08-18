Exnovia de Nodal revela el modus operandi del cantante en sus relaciones

Lisa Fernanda Macías fue pareja de Christian Nodal durante la época en que ambos cursaban la preparatoria, ahora, mientras el cantante vuelve a acaparar la atención mediática, la joven recordó que, tras la ruptura con ella, Nodal comenzó a coquetear con otra chica apenas 24 horas después.

No es la primera vez que Lisa se refiere a su relación pasada: hace cuatro años ya había compartido en sus redes sociales detalles sobre su historia con el intérprete de música regional, en aquel entonces recibió críticas, pues algunos afirmaron que al hablar del cantante buscaba obtener notoriedad mediática.

Lisa reveló que el tema "Te fallé" se lo había escrito a ella y que, en efecto, se había sentido traicionada por el cantante.

"Yo sólo quiero contar una historia que él, primero, ya contó, en una (entrevista), donde hasta dice mi nombre, ¿cómo es que soy una ´colgada de la fama´, si es una historia que me pasó a mí?", dijo en ese momento.

Ahora, la joven ha vuelto a darse las credenciales de rememorar esa historia, esto a raíz de la entrevista que su ex concedió a Adela Micha, en donde reconoce que es muy enamoradizo y que, su equivocación, fue enamorarse de Ángela Aguilar, prácticamente, seis días después de terminar su relación con Cazzu, declaraciones que le han valido una cantidad incalculable de críticas.

Su exnovia explicó que, si retomó el tema, fue porque ha recibido muchos mensajes, cuestionándola acerca de, si ella es la novia que, en la entrevista, Nodal afirma que es la única de sus exparejas que lo ha terminado.

Si bien, Lisa Fernanda aceptó que ella fue la que tomó la decisión de acabar con el noviazgo, no puede estar segura que el músico se refería a ella pues, a pesar de tener la idea de que ella fue su única novia, cuando estudiaban la prepa, afirmó que, con todo el historial amoroso de su ex, no sabe qué pensar.

"La verdad es que no sé, no sé si soy yo, según yo, yo fui su única novia de preparatoria y, hasta ahí, pero, a como se carga el historial, no metería las manos al fuego diciendo que sí soy yo (a quien se refería)", dijo.

Aclaró que, tras la ruptura, provocada por una infidelidad por parte del cantante, ella ya nunca tuvo los deseos de que se diera una reconciliación entre ellos.

Lee también: Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 18 al 22 de agosto

"Lo que sí sé es que yo nunca quise regresar y, de eso, no me arrepiento nada", dijo con una sonrisa.

Para la joven, de 25 años, resulta lamentable que, a pesar de que, en el ámbito profesional, y por su gran talento, la vida de Nodal dio un giro tan intempestivo, pero que, por otra parte, no haya evolucionado en lo que respecta a su forma de relacionarse emocionalmente.

"Se me hace muy triste, y esto es opinión muy personal, que lo que alcancé a conocer de él, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista: lo recuerdo como una persona que tiene muchos impulsos, entonces, que me haya terminado a mí para, el día después estar de cabr** con otra y, ahorita, casi 10 años después de eso, se esté repitiendo la historia, la (única) diferencia es que ahora lo dijo él, y la gente ya conoce su modus operadi, sí me hizo sentir un poquito de decepción", afirmó.

NA