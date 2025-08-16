Madonna, la Reina del Pop, celebra su cumpleaños 67

La icónica cantante estadounidense Madonna ha vuelto a elegir Italia como destino para celebrar su cumpleaños, y esta vez lo hizo por todo lo alto: asistiendo al legendario Palio de Siena, una de las tradiciones más vibrantes y apasionadas del país.

Madonna presenció la espectacular carrera desde el Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una majestuosa residencia nobiliaria con vistas privilegiadas a la mossa, el punto exacto de salida de la competición. La intérprete de “Like a Virgin” se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento, captando la atención de los asistentes.

Este segundo Palio del año, celebrado el 16 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción, reunió a diez de las históricas contrade —los emblemáticos distritos en los que se divide Siena— en una explosión de tradición medieval. La carrera, que combina espectáculo ecuestre y fervor popular, es una de las citas más esperadas del calendario festivo italiano.

Aunque sus orígenes se remontan a la Edad Media, fue en 1644 cuando el Palio adoptó su primer reglamento oficial, algunas de cuyas normas siguen vigentes hoy en día.

Tras el evento, Madonna y una selecta comitiva de unos 30 invitados se trasladaron al exclusivo Grand Hotel Continental para disfrutar de una celebración privada por su 67º aniversario, según informaron medios locales.

Esta no es la primera vez que la artista elige Italia para conmemorar su cumpleaños: el año pasado, sorprendió con una visita a las ruinas de Pompeya.

AO