Rompen estigmas sobre los artesanos

Más allá de la competencia, el equipo de “Desafío sobre fuego Latinoamérica” busca ganar un mayor reconocimiento para la forja y los artesanos que se dedican a ello.

“Nos gustaría, nos encantaría y es lo que estamos luchando por hacer también, que se vea de otra manera esta profesión”, comenta el mexicano Antonio del Regil, quien junto al argentino Mariano Gugliotta conforma el jurado.

“Hay unos extraordinarios artesanos que simplemente no se apuntan al programa y no pueden estar porque no tienen tiempo pero son de nivel internacional y de verdad hay maestros forjadores aquí en México que son extraordinarios. Parece oculto porque no hay tanta difusión pero existe, entonces lo que está pasando con lo que hacemos es que está volviendo a salir gente”, señala.

En su segunda temporada, que estrena el 23 de septiembre a las 21:00 horas por History, el reality reunirá a ocho concursantes provenientes de México, Colombia, Brasil, Argentina y España, quienes competirán para ganar un premio de 10 mil dólares. En la conducción contará con la participación del venezolano Juan Pablo de Llano.

Los jueces detallan que dentro del taller en el que los concursantes se reunirán para la creación de cuchillos históricos hay más de 250 herramientas para que trabajen y las condiciones de éste son las mismas que el de la versión americana.

Explican que la seguridad es importante por lo que los concursantes reciben información al respecto pero algo que buscan es romper el estigma sobre los cuchillos.

“Creo que lo primero que hay que cambiar -la concepción que yo veo no sólo en México sino también en Colombia- es la concepción del cuchillo como arma porque este es un programa de arte, es arte más ciencia más historia, en ningún momento se incentiva el uso de armas ni destrucción”, apunta Mariano.

“Mostrar la faceta artística de cada artesano, yo creo que el cambio cultural viene por ese lado, reconocer y valorizar a los artesanos como parte fundamental de la cultura”, dice.

En su versión latina, el show también cuenta con información histórica y de seguridad con respecto a las armas que se crean a través de los comentarios de los jueces, quienes adelantan que en esta temporada uno de los retos será forjar un cuchillo mexicano.

“Son herramientas que han estado con nosotros desde que el hombre cambió un palo que se encontró por fabricar un cuchillo de piedra, ahí es el inicio de su propia alimentación, de su ropa, de todo, es esa herramienta y que nos ha acompañado siempre”, dice Alejandro.