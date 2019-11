Roberto Montiel, hacia el final de "Rosario Tijeras 3"

Uno de los proyectos televisivos que más impacto ha tenido en la audiencia mexicana es “Rosario Tijeras”, el cual se transmite de lunes a jueves a las 22:30 horas por Azteca Siete, y a propósito de que en diciembre se termina la tercera temporada, el actor Roberto Montiel, quien interpreta a “Don Pacho Beltrán”, habla de este proyecto que retrata las relaciones del crimen organizado.

“Este personaje es maravilloso, me sentí muy a gusto, está muy bien dirigido, además estoy muy bien cobijado por mis compañeros, se hizo un equipo maravilloso, un engranaje perfecto y yo creo que por eso es el éxito de ‘Rosario Tijeras’”, comparte. El personaje de Roberto, de hecho, entró en esta tercera temporada, es un poderoso narcotraficante de la frontera Norte del país, quien se rige aún por los antiguos códigos del negocio donde la palabra lo era todo.

“Dentro de lo malo que puede ser el narcotráfico, este personaje se maneja con ética, principios y códigos, cosa que ya no existe. ‘Don Pacho’ es muy respetuoso del terreno de sus contrincantes. Él tiene su ruta, tiene su negocio, no se mete con nadie, no quiere abarcar más, con lo que tiene está más que satisfecho y sobre todo para él lo importante es la familia”.

Para el actor es interesante cómo van evolucionando estos fenómenos sociales violentos en la actualidad, por ejemplo, con el crimen organizado: “Tantos hechos violentos es porque los cárteles quieren abarcar más, y cuando hay matanzas entre ellos hay daños colaterales porque a muchas personas les toca estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada. En otras series donde se maneja el tema del narcotráfico, lo representan como si ser narcotraficante fuera maravilloso porque tienes dinero, poder, mujeres y todo en las manos, y no es cierto”.

Igualmente, reflexiona que el crimen organizado está desatado en la actualidad. “Aquí en ‘Rosario Tijeras’ se está tocando el lado humano del personaje, más allá de su actividad como sicaria, y esto representa los matices que tiene una persona con respecto a cómo se conduce en la vida. No todos somos buenos ni malos al 100%, todos tenemos un poquito de todo dependiendo de las circunstancias, pero en esta tercera temporada estaremos viendo, de cierta manera, el lado humano de los personajes”.

Sobre el final de la tercera temporada, comparte que no puede revelar mucho, que incluso ni él sabe cuál será el desenlace, sin embargo, promete que el público estará satisfecho “porque la historia se va a poner muy buena”.

A la par de este proyecto, Roberto se suma también a la teleserie “Enemigo íntimo”, en esta segunda temporada interpreta al subprocurador “Ozuna”, no sabe cuántos capítulos realizará porque el libreto lo están desarrollando sobre la marcha.