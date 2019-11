La transformación de Luis Felipe Tovar

Luego de que hace tres años permaneció en el área de terapia intensiva de un hospital a causa de una pancreatitis, el actor Luis Felipe Tovar reveló que cambió sus hábitos alimenticios, pues sintió de cerca la muerte.

Lo anterior sucedió en 2016 durante el rodaje de la película “El día de la unión”. Comenzó a sentirse mal, lo trasladaron a un hospital donde lo ingresaron de inmediato para entubarlo, pues corría el riesgo de perder la vida.

“Después de la experiencia de haber estado en un hospital, cambió mi manera de entender la vida, mi manera de apreciarla y valorarla cada día. Cambié mis hábitos de alimentación y mi rutina. Hoy le dedico más tiempo a mi familia y no al trabajo, aunque éste me apasione”, declaró Tovar.

Lo que sí no estaría dispuesto a dejar es el Centro de Formación Artística y Actoral El Set, que esta semana celebró su aniversario número 20 en la Cineteca Nacional. “Me siento bien, me siento sano y con muchísimas ganas de que pueda seguir atendiendo a mis alumnos, por lo menos otros 20 años más. Este tiempo se me ha ido muy rápido, como si fuera un suspiro. He trabajado a brazo partido para seguir formando actores”.

Tomar la iniciativa de fundar la escuela fue una de las mejores decisiones de su vida, dice, y se siente orgulloso por los resultados, pues ha trabajado mediante una fórmula que ha sido bastante efectiva. “Hemos formado a varias generaciones de actores y ahora son ellos quienes llenan las pantallas de cine en nuestro país y a nivel internacional. Se han vuelto personalidades muy importantes y todo es gracias a la disciplina, el esfuerzo, trabajo, compromiso y tenacidad”.

Destacó que El Set ha sido generoso con ellos y también les ha exigido. A cambio, los alumnos han sido amorosos con el proyecto. De ahí que la escuela no sólo ha recibido el apoyo de sus maestros sino también de muchos colaboradores que han intercambiado experiencias, tales como fotógrafos, directores y guionistas.

En la actuación nunca se acaba de aprender, aseguró, pues todo evoluciona y surgen nuevas tendencias e ideas con relación a lo que la gente entiende, piensa y siente.

“Nosotros debemos estar siempre muy atentos a lo que está sucediendo, por eso me gusta estar rodeado de jóvenes, pues siempre hay una enorme frescura en sus propuestas y espontaneidad en todo lo que hacen”.

Informó que sigue en pie el proyecto El Set viaja, cuyo objetivo consiste en trasladar su escuela, durante varios días, a las ciudades donde no existan profesionales en la actuación y producción en general.

Así, han estado en Tijuana, Ciudad de Juárez, Querétaro, Cancún y Tampico, además de Santa Cruz, en Bolivia y San Francisco, California (Estados Unidos).

Sin temor a las etiquetas

Luis Felipe Tovar informó que en breve se estrenará la película “Poderoso Victoria” en la que participó, mientras analiza propuestas para otros filmes y series de televisión.

“A veces me toca de maloso, pero ¿ya qué hago? Ya ni reclamo, les agradezco que piensen en mí. Estereotipado estoy y no le voy a mover porque no me afecta en nada, sigo sintiendo una enorme emoción cada vez que me levanto y tengo llamado”.

Agregó que “es una enorme alegría saber que estoy a punto de iniciar algo a lo que alguien va a decir: ‘Acción o tercera llamada’, y que yo seré el responsable de participar con los demás, eso me hace muy feliz”, anotó.