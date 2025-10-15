Aaron Ramsey: Esto se sabe sobre la mascota perdida del futbolista

Aaron Ramsey, centrocampista de los Pumas de la UNAM, publicó en sus redes sociales la lamentable noticia del extravío de su mascota durante un viaje familiar en San Miguel de Allende, Guanajuato.El pasado lunes, Ramsey anunció que su perro Halo se había extraviado en el municipio de Guanajuato, por lo que solicitó ayuda a sus seguidores para que lo ayudaran a localizarla. Desde el terrible anuncio, usuarios de las redes sociales se han movilizado para ayudar al futbolista británico a recuperar a su querida mascota, la cual fue vista por última vez en Los Herreros, cerca de San Gabriel. Pese a que muchos internautas comenzaron a moverse para que la noticia se convirtiera en tema viral, hasta hoy Halo, de la raza Beagle, no ha aparecido.El seleccionado galés no ha perdido la esperanza de reencontrarse con su perro, por lo que decidió lanzar una recompensa bastante jugosa para aquel o aquellos que logren dar con su paradero.Ramsey seguirá realizando publicaciones en redes sociales hasta dar con su valioso perro Halo.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF