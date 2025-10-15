Rosalía enloquece al internet al dar pistas de su nuevo álbum

La Rosalía, la cantautora española de fama internacional, se ha consagrado como una estrella de los escenarios y, sin duda, también del marketing. Muestra de ello es su esperado nuevo disco —uno de los más deseados del otoño— mismo que tiene en vilo a todos sus seguidores, quienes este miércoles se desquitaron tocando, desde los cuatro puntos cardinales, una partitura que la artista previamente subió a las redes sociales.

A la espera de que vea la luz su cuarto disco, Rosalía ha ido dejando pistas que mantienen pura expectativa. Si los símbolos que ha ido representando se vinculaban a una música marcada por la espiritualidad, la partitura que subió en Instagram y en Substack lleva hasta el tecno más puro en la ciudad de Berlín, en particular a una de sus famosas discotecas, Berghain.

Berghain aparece en un apunte de la partitura que sus admiradores se han lanzado a tocar violín en mano, con guitarra, piano y hasta con acordeón. La pregunta es si se parecerá al original que tiene la catalana en la cabeza. Los más avispados seguidores —versados en el mundo de la música—, han sabido determinar los apuntes que hacen referencia al 'tempo' e incluso los instrumentos, lo que ha motivado un hilo de comentarios entre los internautas.

De TikTok a X, pasando por Instagram y la ya mencionada Substack, los internautas han suplicado a la cantante más datos sobre su nuevo disco. Al que, por cierto, todos auguran el nombre de “LUX”, teniendo en cuenta que Rosalía registró la marca, tal y como hizo con la palabra que da nombre a su tercer álbum, “Motomami”.

Cabe destacar que Berghain es una de las discotecas favoritas de la catalana, situado en una antigua planta eléctrica en el límite entre los barrios de Kreuzberg y Friedrichshain. Reconocido en 2023 por la UNESCO como Patrimonio Cultural, este club techno se caracteriza por dos reglas: un acceso tan exclusivo que, ni el dinero o la fama compra —inclusive Elon Musk fue rechazado— y, su política cero de fotografías, misma que apela a un público que: "realmente esté aquí para la música y la experiencia”.

Mientras prevalece el entusiasmo en la rampante virtualidad, la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía de Madrid mostraron esta mañana el pentagrama, una imagen de Rosalía y un símbolo similar al de la paz.

Inclasificable y ecléctica, Rosalía ha ganado un sinfín de premios y reconocimientos musicales y artísticos, además de colaborar con un abanico de cantantes como Travis Scott, Lisa, Niño de Elche y Björk.

