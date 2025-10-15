La serie mexicana Nadie nos vio partir se estrena este miércoles 15 de octubre en Netflix.

Nadie nos vio partir. ESPECIAL/NETFLIX.

La trama está inspirada en una historia real, basada en el libro homónimo de Tamara Trottner, bajo la dirección de Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo y Samuel Kishi.

Emiliano Zurita y Tessa Ía protagonizan esta serie que fue filmada en cuatro países. Se trata de un apasionante drama emocional, ambientado en la alta sociedad mexicana de los años sesenta, que narra la lucha de una madre que, tras un romance prohibido, debe enfrentar una dura realidad: Su esposo ha secuestrado a sus hijos como venganza.

Dispuesta a todo por el amor a sus dos hijos, Valeria emprenderá una búsqueda desesperada para recuperarlos.

En el corazón de Nadie nos vio partir late la idea de que la familia puede ser refugio y también campo de batalla. La serie explora cómo los lazos de sangre, atravesados por la memoria, las traiciones y los silencios, marcan la vida de las nuevas generaciones.

Tessa Ía y Emiliano Zurita están acompañados por un destacado reparto que incluye a Juan Manuel Bernal, Flavio Medina, Alexander Varela, Marion Sirot, Karina Gidi, Lisa Owen, Natasha Dupeyron, Gustavo Bassani, Ari Brickman y Mariana Di Girolamo.

“Al escribir mi historia jamás imaginé que un día estaría viéndola convertida en una serie. Pensar que mis letras van a llegar a tantas personas, a otras lenguas, a diferentes miradas me llena de agradecimiento. La tinta, convertida en imágenes da un nuevo sentido a esta historia de dolor, de perdón y, sobre todo, de aquello que es en realidad el amor en todas sus versiones, en toda su fuerza”.

Tamara Trottner (Autora del libro Nadie nos vio partir).

