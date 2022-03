Amazon Music anunció que este jueves 17 de marzo, a las 19:00 horas –tiempo central de México, el cantautor Residente -quien ha estado en medio de la polémica por su tema “BZRP” (Music Sessions 49) dedicado a su conflicto con el colombiano J Balvin- tendrá una charla en vivo con el actor LaKeith Stanfield (nominado al Oscar por “Judas and the Black Messiah”, teniendo como moderador a Rob Markman.

Amazon Music señaló que las preguntas hechas en directo a Residente se transmitirán en tiempo real a través del canal de Amazon Music, en Twitch, después del lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical “This is not America”; en la charla también participarán las gemelas cubanas afro-francesas, Ibeyi.

La sesión de preguntas y respuestas será moderada por el influyente periodista musical convertido en rapero y presentador Rob Markman, de Rap Rotation Radio en Amazon Music. También se unirá a la sesión de preguntas y respuestas el actor LaKeith Stanfield, reconocido por su actuación nominada al Oscar en “Judas and the Black Messiah”, su papel aclamado por la crítica como “Darius” en “Atlanta” y películas como “Sorry to bother you” y “Get Out”.

¿De qué trata la nueva canción de Residente?

“This is not America” es una canción que desborda sabiduría, coraje, y valentía ante un sistema construido sobre el colonialismo, la esclavitud y la explotación. La visión de Residente es compartir el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son uno y que es hora de crear una evolución para la unidad y adaptarse al cambio social.

La sesión de preguntas y respuestas en vivo de Amazon Music LAT!N será una conversación sobre el mensaje de Residente para la unidad entre las personas de color marginadas, cómo reclamar su espacio, cómo los artistas pueden ser agentes de cambio, experiencias personales del moderador e invitados del estado actual de “América”, así como también la manera en que han usado sus plataformas para mejorar sus comunidades e impulsar un cambio positivo en el mundo.

La charla se transmitirá este jueves 17 de marzo a las 19:00 horas, tiempo central de México, a través de Amazon Music App y el canal de Twitch de Amazon Music.

JL