Residente Vs J Balvin: El rapero tilda de racista y bobolón al cantante

El músico boricua, Residente, ha lanzado una nueva canción en colaboración con Bizarrap, llamada “BZRP Music Sessions, Vol. 49” donde tilda de “pendejo y racista” al reggaetonero colombiano J Balvin, sin embargo, estos adjetivos son los más ligeros que le dedica en varios rimas de la canción que está divida en capítulos, hacia el final del tema va la letanía para Balvin, ese es el capítulo tres y se llama “El caballero de los espejos”.

Residente dice: “Como ya mismo me voy, me voy a llevar a un par antes de irme”...

Residente: ¿Gabriel, está bien así?

Gabriel: Mmmm... En verdad está bien mierda, cabrón, pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste.

Residente: No, a Balvin no, es un bobolón ese cabrón... bueno, dale...

“Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokémon, la copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto e' más bajo que eyacular sin erección.

Como le dicen por ahí Josesito, no tiene' calle, por eso tiene' los nudillo' blandito'.

Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir foto' con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevo.

El pueblo luchando, lo' están matando, y el tipo sube foto' de Ghandi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual, usando la salud mental pa' vender un documental.

Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan, más falso que los abdominales de Luian. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana.

No entiende lo' valore' de la vida, se tiene que tatuar la palabra “lealtad” porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello”.

En este verso hace referencia a la canción “Perra” donde canta con Tokischa, el video lo tuvo que bajar luego de las críticas que recibió.

“Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe.

La historia te va a dar un bofetón en nombre de to' lo' que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de to' lo' que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón: Myke Towers, Sech, ChocQuibTown, Rafa Pabön, Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón… Son un montón que sin pensar mete' debajo del cajón, en tu arcoíris de colores no existe el color marrón.

Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio ¿Pero qué esperan de este fracasado? Cria'o por su papá, un influencer frustrado.

En Puerto Rico pa' que se la dieran en el reggaetón tragó más leche que un condón, por cada mamada subió un escalón. Cada día disfrazao de un color distinto como un camaleón.

Lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene, los camaleones velan por su propio ombligo, se hacen pana' hasta de sus enemigos. Nada má' con el testigo. Los negocio' son negocios, socio, en lo' negocio' no hay amigo'”.

Y remata:

“Lo mío no es negocio, somos diferentes por la música yo pongo el corazón al frente, mis Billboard los sostiene la gente junto a mis letras en cada pancarta para bajar un presidente No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en veinte a tu rapero favorito.

Lo que dije en “Calma Pueblo” lo repito: Conmigo comen aunque no tengan apetito. Esto no lo hago pa' darte consejo, ni pa' a abusar de ti aunque sea disparejo. Hoy te despellejo pa' que lo' que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejo'.

Esto e' por los pibes por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turistas, ya no corren porque acabo de romper la pista, ah”.

Denuncia presiones

Previo al lanzamiento de la canción, Residente denunció en su cuenta de Instagram que había presiones por parte de la gente de J Balvin para que no saliera la canción:

“Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy, mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar, pero cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas. En estos días iba a sacar un tema donde hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música, y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí y no salga el tema”.

TWITTER/@VenteDigo1

Señaló que incluso le llamó al productor para intentar detener la salida de la canción, “pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema, le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera y no sacara el tema.

Cabrón, por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demandan, sino me ponen en los cabrones playlist, a mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado”.

ESPECIAL

En redes circula una descripción de Wikipedia donde alguien puso que J Balvin murió el día de hoy tras la salida de la canción.

¿De dónde vienen las discrepancias de Residente y J Balvin?

En octubre del año pasado, J Balvin mostró su inconformidad con los Grammys porque solo los usaban para atraer audiencia y no los veía en las listas de nominaciones. Residente le criticó “el berrinche” externándole que su música era como comida chatarra, como de carrito de hot dogs y Balvin hizo de este encontronazo playeras alusivas a los perros calientes.

AF