Regina Blandón no se queda callada ante las críticas de algunos de sus seguidores en Instagram. La actriz compartió un par de fotografías y una breve reflexión sobre su cuerpo.

"No he parado de pensar en lo dlv que estamos”

“El otro día me comentaron en una foto: ´enseñándonos la lonja´”, escribió Blandón. “Y no he parado de pensar en lo dlv que estamos”.

Regina, quien vive el éxito tras estrenar recientemente películas como “Sin Hijos”, “Guerra de Likes” e “Historias de un crimen: La búsqueda”, explicó que el post compartido en Instagram no es para que le digan que “se ve bien”, sino para “apapacharnos mucho más”.

“Estas fotos me las tomé hace poquito mientras me arreglaba”, inició.“Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades. Y las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: “es que qué huevos: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla...”.

Regina agregó: “Y así he sido toda la vida conmigo. Diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: “bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ´arreglada´, siempre fit y ´ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor´, etc etc etc etc... Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar ´de cierta forma´, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?”.

La actriz recordó que, cuando tiene un casting, lo primero que piensa en automático, dice, es “qué me voy a poner para que no se me vea alguna lonja” en lugar de pensar que lo hace porque le gusta actuar.

“No me estoy haciendo la vístima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alch)”, finalizó.

Regina es una actriz que normalmente es muy activa en redes sociales, donde comparte su punto de vista con sus más de tres millones de seguidores. Comúnmente en temas como feminismo, aborto e igualdad de género.

AC