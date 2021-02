Actrices rechazan candidatura de Félix Salgado; envían mensaje a AMLO

La postulación de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto provocó que varias actrices publicaran imágenes en sus redes sociales con una frase: Presidente, rompa el pacto, refiriéndose al pacto patriarcal.

Cuando le preguntaron al presidente sobre la candidatura del integrante de Morena mientras que existen denuncias de acoso sexual en su contra, contestó que hay que tenerle confianza al pueblo y que la gente es la que decide, por lo que pidió respetarla.

Con "hashtags" como "#NingúnVioladorSeraGobernador" y "#NingúnAgresorEnElPoder", Regina Blandón colocó una imagen sosteniendo una hoja blanca con la frase "Presidente, rompa el pacto".

La actriz Irene Azuela también se pronunció en sus redes sociales con el "hashtag" "#unpresuntovioladornopuedesergobernador". Azuela hizo algunas publicaciones en las que lamentó la actitud del presidente.

"Qué lamentable la respuesta del presidente López Obrador acerca del tema de Félix Salgado y las denuncias por abuso sexual. 'Hay que escuchar al pueblo', dice. Sí. Pero acuérdese que el pueblo también son las mujeres…". También consideró como una pena que el presidente "no sepa que la mayoría de los actos violentos sexuales hacia las mujeres suceden en espacios cerrados y son difíciles de comprobar....".

La actriz María Aura también publicó en su cuenta de Instagram, "Señor presidente, #rompaelpacto, no avale el abuso a las mujeres desde el poder, ponga el ejemplo y cuídenos".

Itzel Enciso, actriz y directora, publicó su fotografía sosteniendo el mismo cartel pero con otro mensaje acompañando la publicación.

"Yo soy mujer, mi voz también suena y no quiero gobernadores que estén acusados de abuso sexual. ¿Por qué querría a una persona que objetualiza a una mujer? ¿Por qué querría como gobernador quien en este sistema de poder abusa de una mujer? No, no es politiquería, es una convicción. Que para la agenda presidencial no sea importante, no significa que lo mire del mismo modo".

Maya Zapata no se quedó atrás y escribió que la indiferencia del presidente era dolorosa.

"Con base en las declaraciones del presidente @lopezobrador en el espacio de La Mañarera nos pronunciamos en contra de su poca empatía, su nulo compromiso para atacar el complejo problema del abuso sexual en la infancia, adolescencia y adultez y que afecta en mayor medida a las mujeres".

El director Benjamín Cann también se unió a las voces de actrices y subió su fotografía a redes sociales, con el "hashtag" "#PresidenteRompaElPacto".

Marina de Tavira también compartió una imagen en redes sociales donde se unió a la voz de sus compañeras. “Por qué no escuchar la voz de las denuncias?”, escribió.

“Hay cosas que nos tendrían que hacer detenerlo todo, investigar a fondo y no brincar a conclusiones. Hay cinco testimonios que deberían ser escuchados”, agregó.

