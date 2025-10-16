La Granja VIP: Adal Ramones expone "amenazas" contra el show, por parte de televisora "rival"

Adal Ramones, conductor de “La Granja VIP”, dio a conocer que el programa estuvo en riesgo de quedarse sin proveedores, luego de que un directivo de otra televisora presuntamente los amenazara con retirarlos de futuros proyectos si colaboraban con la producción.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el presentador habló con franqueza sobre los problemas técnicos que se han presentado en los primeros días del reality, los cuales provocaron inconformidad entre los televidentes. Aunque no intentó justificar las fallas, explicó que el equipo enfrentó una situación complicada antes del estreno, lo que habría afectado el desempeño de las transmisiones iniciales.

“Se amedrentó a proveedores para que no dieran el servicio (...) Hablaron para amenazar a los proveedores y decir: ‘si ustedes trabajan en La Granja VIP no van a hacer más programas con nosotros’”, relató Ramones.

No se trató de Televisa, aclara Ramones

El conductor decidió no revelar el nombre de la televisora involucrada ni el del ejecutivo que presuntamente ejerció presión sobre los proveedores, aunque fue claro al señalar que no se trataba de Televisa.

“No voy a decir el nombre, no voy a decir quién, pero hubo un ejecutivo y cuando la empresa firmante que hace el programa habló para decir por qué nos están haciendo esto, hubo un desdén, un ‘háganle como quieran’”, comentó.

De acuerdo con Ramones, algunos proveedores decidieron retirarse, pero varios optaron por mantenerse en el proyecto.

“Es delicado porque en esta época no hay otra palabra que competencia desleal. Yo siempre lo he dicho, que Dios bendiga la competencia (...) el sol sale para todos”, agregó.

Producción bajo presión

El conductor también reconoció el esfuerzo del equipo técnico y de producción, quienes, a pesar de los contratiempos, lograron sacar adelante el estreno del reality.

“Donde no había nada, tuvieron que hacer todo para la transmisión. Las pantallas, los micrófonos, las antenas, se tuvo que conseguir con otros proveedores (...) No excuso, al final hay errores. De repente entra distorsión en el apuntador, de repente se va el pronter, hubo muchas que solucionar en el momento”, explicó.

Las condiciones del foro

Ramones añadió que La Granja VIP se graba al sur de la Ciudad de México, en una zona alejada de los estudios principales de TV Azteca. Mencionó que el foro utilizado no estaba diseñado para transmisiones en vivo, sino para otros tipos de grabaciones, por lo que el equipo tuvo que adaptar el espacio y adecuarlo para las necesidades del programa.

A pesar de los desafíos y las complicaciones técnicas, la producción consiguió emitir el programa en la fecha prevista, gracias al esfuerzo de quienes continuaron apoyando el proyecto.

BB