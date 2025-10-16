Jueves, 16 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1 en Ciudad de México

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster en Ciudad de México hoy jueves 16 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster en Ciudad de México hoy jueves 16 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 16. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster dentro de la Ciudad de México (CDMX). Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lee: Perro tira un cilindro de gas LP y provoca explosión en Zapopan

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • Yayo González en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Lost Acapulco en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Pimpinela en el Auditorio Nacional
  • Chayanne en el Palacio de los Deportes
  • Bandalos Chinos en el Auditorio Nacional
  • Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Wiplash en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Mad House en el Velodromo
  • Odisseo en el Auditorio Nacional
  • Emmanuel & Mijares en el Auditorio Nacional
  • Steffie Beltt "Raices" en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Congreso Mundial del Mariachi en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional
  • Fortunato, El Diablo y La Muerte, Compañía Folklórica UAQ en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
  • Liberación en el Auditorio Nacional
  • David Garrett en el Auditorio Nacional
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Mosy y sus amigos en el Teatro de la Ciudad Esperanza
  • I love dance en el Palacio de los Deportes
  • Los Askis en el Auditorio Nacional
  • ARCANO en el Auditorio Nacional
  • Edith Márquez en el Auditorio Nacional
  • Elefante en el Auditorio Nacional
  • Aleks Syntek en el Auditorio Nacional
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones