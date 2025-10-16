Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 16. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster dentro de la Ciudad de México (CDMX). Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

Yayo González en el Lunario del Auditorio Nacional

Lost Acapulco en el Lunario del Auditorio Nacional

Pimpinela en el Auditorio Nacional

Chayanne en el Palacio de los Deportes

Bandalos Chinos en el Auditorio Nacional

Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional

Wiplash en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Mad House en el Velodromo

Odisseo en el Auditorio Nacional

Emmanuel & Mijares en el Auditorio Nacional

Steffie Beltt "Raices" en el Lunario del Auditorio Nacional

Congreso Mundial del Mariachi en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional

Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional

Fortunato, El Diablo y La Muerte, Compañía Folklórica UAQ en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Liberación en el Auditorio Nacional

David Garrett en el Auditorio Nacional

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional

Mosy y sus amigos en el Teatro de la Ciudad Esperanza

I love dance en el Palacio de los Deportes

Los Askis en el Auditorio Nacional

ARCANO en el Auditorio Nacional

Edith Márquez en el Auditorio Nacional

Elefante en el Auditorio Nacional

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional

Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

