Alfredo Olivas en La México: ¿cuánto tiempo es la fila de espera para comprar boletos?

Como parte de su exitoso tour "VIVO", el cantante e ícono del regional mexicano, Alfredo Olivas, se presentará en Acapulco este próximo 15 de noviembre en La Arena GNP Seguros. Aquí los detalles que necesitas saber si piensas comprar boletos para sus próximas fechas.

El intérprete de éxitos como "El Paciente" y "Antecedentes de culpa" promete un show lleno de fuerza y pasión, cualidades que lo vuelven un indiscutible del público. Además, el cierre de su gira caerá el 20 de diciembre del año en curso en punto de las 08:00 de la noche. En la Monumental Plaza de Toros México, en CDMX.

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Alfredo Olivas?

Según indica la página oficial de FunTicket, este es el actual costo de los boletos:

Vivo VIP | 4 mil 590 pesos

Barrera | 3 mil 290 pesos

Primer tendido | 2 mil 590 pesos

Segundo tendido y palco | mil 690 pesos

Lumbrera | mil 190 pesos

General 690 pesos

Además, bien pretendas adquirir boletos para su concierto en Acapulco, Ciudad de México o en sus próximas fechas, debes saber que hay el siguiente tiempo de espera:

ESPECIAL

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

