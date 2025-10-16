En su semana de estreno, "La Granja VIP", el nuevo reality show de TV Azteca, se ha convertido en una de las producciones más vistas y comentadas en México.

Este programa pone a prueba a 16 celebridades, pues las aísla en un ambiente rural, donde tareas como cuidar animales y cosechar sus propios alimentos son fundamentales para su supervivencia. Del mismo modo, la conexión que hagan con el público es crucial, pues con sus votos deciden quién se queda una semana más en el show.

La noche del miércoles se dieron a conocer a los nominados de la primera semana de juego, por ello, aquí te decimos cómo votar para salvar a tu favorito.

¿Cómo votar en "La Granja VIP"?

El público tiene en sus manos el destino de la competencia. En este escenario, TV Azteca habilitó dos métodos de votación: uno desde la computadora y otro desde tu celular.

Pasos para votar en "La Granja VIP" desde una computadora

1. Ingresa al sitio oficial de "La Granja VIP": lagranjavip.tv/vota

2. Selecciona la fotografía del granjero o los granjeros al que deseas apoyar, recuerda que dispones de 10 votos al día para repartirlos o dárselos a un solo participante.

3. Da clic en "enviar votos"

Pasos para votar en "La Granja VIP" desde la aplicación móvil

1. Descarga la aplicación oficial de TV Azteca. Durante las transmisiones del programa aparece un código QR que puedes escanear para dar con ella.

2. Dentro de la app, busca la sección de votación de "La Granja VIP" e ingresa tus 10 votos diarios.

¿Cuál es el horario para votar en "La Granja VIP"?

El periodo de votación se abre la noche del miércoles, luego de que se anuncien formalmente a los nominados y permanece abierta hasta poco antes de la gala de eliminación del domingo. Puedes asignar tus votos en cualquier hora dentro de este periodo.

¿Quiénes son los nominados de "La Granja VIP"?

Eleazar Gómez

La Bea

Alfredo Adame

César Doroteo

¿Quiénes son los participantes de "La Granja VIP"?

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés

