SAT: ¿Por qué tendrá acceso en tiempo real a plataformas de streaming?

México discurre por importantes cambios económicos, tal es el caso de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspender de forma temporal el acceso a plataformas de streaming ante incumplimiento fiscal. Aquí te contamos los detalles.

Hoy, con 335 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la adición del artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, el cual y como ya mencionamos otorga plena libertad al SAT para acceder en tiempo real a servicios como Netflix, HBO, Prime Video, Disney+, Spotify, Tinder y Duolingo, entre otras.

Dicho artículo establece que: "La obligación de los prestadores de los servicios digitales de permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros, que esté relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen.”

A pesar de que ya fue aprobada, dicha reforma entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026, con el propósito de dar tiempo a las plataformas de servicio.

De acuerdo con el periodista López-Dóriga, la finalidad que tiene el SAT es “gestionar en forma más eficiente la información de los contribuyentes que realizan operaciones mediante estos nuevos modelos de economía digital”.

Esta acción propiciará una mayor recaudación en el gravamen fiscal, teniendo un impacto muy positivo en el ámbito aduanero, económico y tecnológico. Sectores en los que, por cierto, se han detectado fallas en el pago de impuestos como el IVA y el ISR.

Además, si se identifica que alguna empresa no está al día, se podrían imponer sanciones más estrictas, incluyendo el bloqueo temporal de sus servicios dentro del país.

Esta facultad del SAT estará homologada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo con presupuesto asignado para 2026 que se encargará de supervisar tecnológicamente a las plataformas de streaming.

AO

