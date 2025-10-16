Si te gustan los dramas y las historias de crimen, la película Cacería de brujas es la opción para ver en la pantalla grande.

Cacería de brujas. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La nueva película del director Luca Guadagnino es protagonizada por la reconocida actriz Julia Roberts, quien en este drama psicológico da vida a Alma, una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada profesional y personal, cuando un alumno acusa a uno de sus colegas de un evento horrible.

La situación se complica aún más cuando un secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.

Cacería de brujas es una cinta de crimen que formó parte de la competencia de la Mostra di Venezia este año y ya se proyecta en las salas de Cinemex y Cinépolis.

Cacería de brujas

(After the hunt)

De Luca Guadagnino.

Con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chlöe Sevigny.

Estados Unidos, 2025.

XM