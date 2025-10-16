Si te gustan los dramas y las historias de crimen, la película Cacería de brujas es la opción para ver en la pantalla grande.La nueva película del director Luca Guadagnino es protagonizada por la reconocida actriz Julia Roberts, quien en este drama psicológico da vida a Alma, una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada profesional y personal, cuando un alumno acusa a uno de sus colegas de un evento horrible.La situación se complica aún más cuando un secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.Cacería de brujas es una cinta de crimen que formó parte de la competencia de la Mostra di Venezia este año y ya se proyecta en las salas de Cinemex y Cinépolis.(After the hunt)De Luca Guadagnino.Con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chlöe Sevigny.Estados Unidos, 2025.XM