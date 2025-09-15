Quién es Fátima Bosch, la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

En una ceremonia festejada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicado en Zapopan, Jalisco, Fátima Bosch se convirtió en la ganadora del certamen Miss Universo México 2025. Tras este triunfo, la tabasqueña será la representante de nuestro país en la 74° edición del concurso Miss Universo en noviembre.

En este escenario, y ante la polémica en torno a su coronación, usuarios de internet manifestaron interés en la mujer que representará a México en el evento internacional.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández es una joven originaria de Santiago de Teapa, Tabasco. Con 24 años de edad, Fátima cuenta con una formación multifacética, pues entre sus intereses se encuentra la música, la pintura, la equitación, el tenis y la poesía.

Bosch es egresada de la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda de la Universidad Iberoamericana y complementó su formación con estudios realizados en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA)en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

A esta trayectoria educativa le atribuyen su visión integral del diseño, la estética, la belleza y la expresión personal que la han definido en los concursos de belleza.

En redes sociales, Fátima comparte contenido relacionado con su participación en este tipo de certámenes, además de aspectos de su vida personal como sus viajes y frases motivacionales.

En Instagram cuenta con más de 210 mil seguidores, mientras que, en la plataforma china, TikTok, supera los 108 mil.

En entrevistas recientes, Fátima Bosch ha compartido que desde pequeña batalló con dislexia, TDAH e hiperactividad, y fue incluso víctima de "bullying" durante sus años escolares.

Sin embargo, su historia ahora la convierte en un ícono de superación y empoderamiento. En palabras de la joven: "Lo que me hacía sentir diferente, ahora me hace brillar".

Para llegar a Miss Universo, Fátima tuvo que pasar distintas fases de preparación en pasarela, clases de oratoria, cultura general y expresión escénica.

El siguiente paso de su carrera será representar a México en Miss Universo 2025, la cual se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Con información de SUN…

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

