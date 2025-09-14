¿Qué pasa si mezclas azúcar en el shampoo?

El cuidado capilar es uno de los ámbitos más importantes dentro del autocuidado, ya que este tiene muchos beneficios como: estimular el crecimiento, evitar la caída, combatir la caspa, aumentar el brillo, entre otros. No obstante, existen varios trucos caseros que ayudan a cuidar el cabello al igual que el bolsillo.

¿Qué beneficios tiene ponerle azúcar al shampoo?

Agregar azúcar al shampoo es un remedio muy básico y efectivo, ya que, según expertos en belleza y cuidado del cabello, aseguran que algunos ingredientes naturales pueden potenciar los beneficios de los productos. “Aunque es conocido por su uso en la cocina, también puede ser un aliado valioso en la rutina de cuidado capilar”, detalló Urban Ladies, un reconocido salón español.

Los expertos aconsejaron utilizar azúcar en grano. A pesar de que la blanca también puede usarse, la morena contiene minerales como calcio, potasio, hierro y magnesio, siendo una opción más favorable.

“El azúcar actúa como un exfoliante natural que ayuda a eliminar las células muertas del cuero cabelludo, y promueve una limpieza profunda. También puede mejorar la circulación sanguínea, lo que puede estimular el crecimiento del cabello", explicaron.

Paso a paso para preparar la mezcla

El centro de estética Urban Ladies, aseguró que, el incorporar azúcar en el shampoo puede brindar una exfoliaición suave en cada lavada, ayudando a destapar los folículos pilosos y reduciendo problemas como la caspa.

Este es el paso para preparar correctamente la mezcla:

Mezclar dos cucharadas de azúcar (si es morena mejor) con una taza del shampoo habitual.

Revolver bien hasta que el azúcar quede completamente disuelta. No se tienen que observar granos.

Utilizar la mezcla para lavarse el cabello. Al aplicarla, masajear de manera suave durante unos minutos, sin ejercer demasiada presión.

Enjuagar bien con agua tibia. Hay que asegurarse de que no queden residuos.

Lo mejor es utilizar la mezcla una vez por semana, ya que si se aplica diariamente podría irritar el cuero cabelludo.

AL