Fátima Bosch de Tabasco, se corona como Miss Universo México 2025

Fátima Bosch, representante de Tabasco se coronó como Miss Universo México 2025, el certamen de belleza más importante a nivel internacional, la noche de este sábado teniendo como sede la Sala Plácido Domingo d Conjunto Santander de Artes Escénicas y representará a México en la 74ª edición de Miss Universo en Tailandia a celebrarse en noviembre próximo. Fernanda Vázquez de Nuevo León será la reina suplente.Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco quedó en segundo lugar. El tercero lugar fue Ana Ramírez Muro de Nayarit y en cuarto para Alejandra Díaz de San Luis Potosí. NA