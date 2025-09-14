Miss Universo México 2025 en polémica por acusaciones de supuesto fraude

La noche de glamour, elegancia y belleza de Miss Universo México 2025, celebrada el sábado en el Conjunto Santander, se vio inesperadamente opacada . El triunfo de Fernanda Bosch, la representante de Tabasco , fue acusado de fraude tanto por las concursantes del certamen como por el público en redes sociales, quienes alegaron una supuesta manipulación en la elección de la ganadora.

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron a las candidatas felicitando a las que, a su parecer, debieron ser las verdaderas vencedoras de la noche: Yoana Gutiérrez, Miss Universo Jalisco, y Fernanda Vázquez, Miss Universo Nuevo León , bajo los gritos " las verdaderas ganadoras ". En declaraciones para EL INFORMADOR, Fernanda Bosch no hizo referencia alguna a las acusaciones de fraude, pero sí señaló la falta de sororidad de sus compañeras.

" La realidad es que no hay sororidad verdadera, no se dice solamente de dientes para afuera. Yo creo que es algo que tenemos que aplicar, hoy creo que no se dio, tristemente en este caso (...) Es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas ", señaló Fernanda Bosch para este medio.

La ahora representante de Miss Universo México tan solo fue felicitada por 4 compañeras tras su victoria, situación que no pasó desapercibida para el público, pues ocurrió en la transmisión en vivo, luego de que se anunciaran los resultados: Fernanda Bosch se quedó sola en el escenario, siendo apoyada tan solo por las candidatas de Tlaxcala, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz, esto a pesar de que una de las nuevas directrices de Miss Universo, en palabras de las mismas concursantes en la rueda de prensa del pasado 3 de septiembre, era más inclusión, sororidad, y apoyo entre las mujeres participantes, y una manera de trabajar que las relacionara como compañeras en vez de contrincantes.

Según información de redes sociales, el descontento del resto de las reinas de la belleza partió de que ya era de su conocimiento que Fernanda Bosch sería la ganadora, pues se alega que el resultado había sido revelado de alguna manera por el mismo Osmel Sousa, la leyenda de la moda, quien en una entrevista previa no ocultó que su favorita era Fernanda Bosch, de modo que el triunfo de la tabasqueña habría atizado el rumor de este supuesto fraude .

Debido a que la polémica ha generado debates en redes, y abrió dos posiciones encontradas entre las mismas concursantes -algo que no pasó desapercibido para las y los seguidores del certamen-, EL INFORMADOR buscó testimonio de los organizadores y jueces de Miss Universo México 2025, pero al momento no han emitido ninguna declaración al respecto.

