Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 15 al 21 de septiembre

Aries

Tu tirada: El Ermitaño – El Loco – 5 de Espadas

Esta semana estará marcada por el segundo eclipse, en esta ocasión solar, el domingo. Las cartas señalan que será un periodo para tomar decisiones sensatas. Aunque en este momento puedas sentir soledad, no es tan real como lo percibes: es un efecto de la energía de los eclipses.

Los días se presentarán lentos y con cierta sensación de desaliento, por lo que es fundamental que te concentres en el presente, valores lo que tienes y evites caer en nostalgias que solo podrían confundirte.

Ten en cuenta que ese perdón que esperas no llegará, y seguir aferrándote a ello solo te desgasta y te aísla más de lo necesario. Lo positivo es que recibirás claridad e iluminación interior. Habrá un cierre incómodo pero imprescindible, que te mostrará lo mucho que has madurado y aprendido.

Procura no gastar en lo innecesario ni dejar entrar a tu vida, de manera impulsiva, a personas que no aportan nada valioso.

Consejo: Sé paciente contigo mismo y con tus procesos.

Tauro

Tu tirada: La Justicia – Rey de Copas – 5 de Pentáculos

Esta semana se cierran ciclos importantes, especialmente aquellos relacionados con tus sueños y proyectos. Sueles abarcar mucho y tener varias metas al mismo tiempo, pero ahora comienza a llegar el equilibrio. Sentirás que, por fin, las cosas empiezan a tener sentido.

Es un periodo en el que pueden llegar pagos atrasados o recursos que dabas por perdidos, lo que traerá alivio y sorpresa. También notarás que aquello que alguna vez escribiste o manifestaste comienza a cumplirse poco a poco; es clave que tengas paciencia y respetes el ritmo natural de la vida para evitar frustraciones.

En cuanto a la salud, presta atención a tus rodillas, ya que podrían mostrarse vulnerables. Al acercarse el fin de semana, cuida tus gastos y permanece alerta frente a posibles fraudes, en especial los relacionados con redes sociales. En el terreno sentimental, abre los ojos y no permitas engaños.

Consejo: Déjate guiar y no te resistas a los procesos.

Géminis

Tu tirada: Rey de Espadas – 7 de Copas – Caballero de Bastos

Prepárate, porque esta semana traerá movimientos intensos y cierta inestabilidad, aunque no es algo ajeno a tu naturaleza. Las cartas muestran que necesitarás mucha concentración, ya que las distracciones estarán presentes por todos lados. Debido al cansancio acumulado y la confusión, podrías sentirte tentado a aceptar cualquier cosa que te dé un respiro, pero es importante que ejercites tu fuerza de voluntad.

Tus hábitos más firmes serán tu principal sostén en estos días. Lo esencial será establecer prioridades, recordando que no todo puede ocupar el mismo nivel de importancia. Si intentas abarcarlo todo, solo generarás más cansancio y frustración. La clave está en enfocarte en lo laboral, pues ahí es donde pronto verás los frutos de tu esfuerzo.

Si ya sabes lo que debes hacer, evita darle tantas vueltas: simplemente actúa. Confía en que todo saldrá bien si das pasos concretos sin sobrepensarlo.

Consejo: Apóyate en tus amigos y en las personas de confianza.

Cáncer

Tu tirada: El Emperador – 6 de Bastos – 7 de Pentáculos

Las cartas indican que estás haciendo lo mejor posible y que pronto llegará la claridad si te encuentras en momentos de confusión. Se te invita a apoyarte en tus creencias y convicciones, pues son tu mayor sostén en este tiempo. Tienes poder, visión y fortaleza; sin embargo, si te rodeas de personas con energías negativas, todo puede tornarse más complejo.

Es necesario que continúes estableciendo límites firmes, ya que esto facilitará tu camino y hará que los obstáculos se reduzcan. Esta semana contarás con el apoyo de personas sinceras y con buena disposición hacia ti.

En el aspecto económico, aunque el dinero quizá no abunde, será suficiente. Estás aprendiendo a atraer abundancia y a vivir en prosperidad; no te detengas en ese proceso. Visualízate como líder, porque pronto llegará un reconocimiento importante que consolidará tu posición.

Consejo: Replantea tus metas y avanza con determinación.

Leo

Tu tirada: As de Pentáculos – 7 de Bastos – Reina de Copas

Esta semana traerá de todo un poco. Por un lado, recibirás una oportunidad o un beneficio económico que te dará alivio y respiro. Sin embargo, también surgirán tensiones en el ámbito laboral, donde tu paciencia será puesta a prueba. Es importante que no caigas en provocaciones: quienes no hacen bien su trabajo se evidenciarán por sí mismos.

En el terreno emocional, podrían llegar mensajes confusos provenientes de vínculos igualmente inciertos. Pregúntate con sinceridad: si no te brindan seguridad ni claridad, ¿qué haces ahí? Lo que esperas escuchar o recibir probablemente no suceda, por lo que es mejor centrar tu atención en ti mismo y soltar creencias o ilusiones que tú mismo alimentaste.

Las cartas también señalan la necesidad de proteger tu energía. Caminar sin cuidado puede hacerte vulnerable; busca un amuleto o piedra protectora que te ayude a mantener equilibrio. Además, evita caer dos veces en los mismos errores: ya no te permitas ser manipulado por amores del pasado, pues no vale la pena.

Consejo: No permitas que te hagan sentir menos ni te resten valor.

Virgo

Tu tirada: 5 de Copas – Reina de Espadas – 8 de Bastos

Con la llegada del último eclipse, es probable que esta semana intentes evitar emociones intensas, pero esa no es la solución. Reprimir sentimientos en un momento como este solo genera más tensión. Lo recomendable es relajarte, dejar de anticiparte y enfocarte en el presente. Todo lo que ocurra podrás resolverlo, como siempre lo has hecho.

Si en el proceso surge la necesidad de llorar o liberar emociones, no hay nada de malo en ello. No te castigues por errores del pasado, pues solo te generas un sufrimiento innecesario. Concéntrate en atender lo que el día a día te presenta. También es momento de dejar de preocuparte por lo que los demás puedan pensar de ti: cada persona está más centrada en sus propios asuntos de lo que imaginas.

Las cartas aconsejan no complicarte demasiado y repetir aquello que ya funciona para mantener la estabilidad. Eso sí, cuida tus palabras: un arranque de mal humor podría llevarte a reaccionar de manera impulsiva.

Consejo: Ocúpate en resolver, no en generar más confusión.

Libra

Tu tirada: El Juicio – El Mundo – 8 de Espadas

Esta semana las cartas anuncian mayor claridad en tu vida. Es importante que evites rodearte de personas que resten valor a lo que haces o que no reconozcan tus esfuerzos. Si no puedes apartarte completamente de ellas por cuestiones cotidianas, lo mejor será mantener distancia emocional y no involucrarte más de lo necesario.

Procura encontrar tus propios espacios y continúa aplicando las rutinas que te ayudan a sentirte mejor y a descansar. Este es un momento clave para cuidar tu alimentación, tu sueño y todos aquellos hábitos que sostienen tu bienestar. Recuerda que gran parte de lo que experimentas físicamente está relacionado con pensamientos que se repiten constantemente.

El día del eclipse, el domingo, podrías sentirte un poco decaído. Por ello, no lleves tu cuerpo al límite y procura descansar en actividades que disfrutes, sin exigirte demasiado.

Consejo: Atrévete a ser más firme y rebelde frente a lo que no te favorece.

Escorpio

Tu tirada: Paje de Pentáculos – 4 de Pentáculos – Caballero de Copas

Esta semana será más ligera gracias a buenas noticias relacionadas con el dinero, aspecto que te dará motivación y tranquilidad. Tus habilidades han alcanzado un nuevo nivel después de mucho esfuerzo y práctica, y ahora están listas para abrirte puertas hacia logros más grandes. Aprovecha este momento y permite que tu creatividad se exprese plenamente.

En el ámbito sentimental, las cartas anuncian una mejoría. Existe la posibilidad de que aparezca alguien con quien la conexión fluya de manera natural y sin temores excesivos. Es importante que dejes atrás la desconfianza y te permitas vivir la experiencia con apertura.

También se vislumbra la llegada de un documento o trámite importante relacionado con cuestiones económicas. Acepta con gratitud los detalles o regalos que recibas de las personas que te quieren, pues representan muestras de apoyo y protección en tu camino.

Consejo: No sigas ocultándote; es momento de mostrarte y abrirte a lo nuevo.

Sagitario

Tu tirada: Reina de Pentáculos – Caballero de Espadas – El Mago

Has pasado momentos intensos recientemente, pero con la llegada del último eclipse se abre una oportunidad para soltar tensiones. Las cartas aconsejan que no intentes controlarlo todo; lo mejor será fluir y tomar decisiones conforme las circunstancias se presenten.

En el ámbito económico, es importante que cuides tu dinero. Evita gastos innecesarios y no recurras a tus ahorros con la idea de reponerlos rápidamente, ya que podrías terminar comprometiendo tu tiempo en nuevas responsabilidades que limitarían tu espacio personal. La prudencia será clave.

Organízate para resolver una cosa a la vez, pues la tendencia a abarcar demasiado podría llevarte al agotamiento. En el terreno sentimental, si deseas avances, será necesario que expreses con claridad tus intenciones, ya que la otra persona está centrada en sus propios asuntos y difícilmente dará el primer paso.

Asimismo, procura concluir los proyectos pendientes antes de iniciar otros nuevos.

Consejo: Evita los extremos; mantén el equilibrio en tus decisiones y acciones.

Capricornio

Tu tirada: 10 de Pentáculos – 10 de Bastos – 10 de Espadas

Tu lectura muestra únicamente dieces, lo que indica cierres importantes y la culminación de una etapa en tu vida. Esta semana será propicia para tomar decisiones trascendentales y elegir qué caminos deseas recorrer sin presiones externas. Has comprendido que no sirve intentar controlarlo todo y que la perfección no existe; con ello has aprendido a tomarte la vida con mayor ligereza y madurez.

En lo laboral, alcanzarás una meta significativa que te dará motivación y fuerza para cerrar el año con determinación. Las cartas también aconsejan reducir el nivel de estrés, descansar y permitir que los procesos sigan su curso natural. Este es un momento ideal para dar cierre consciente a aquello que ya no tendrá cabida en tu nueva etapa y abrirte a lo que realmente deseas construir.

Consejo: Paciencia, amor y visión serán tus mejores aliados.

Acuario

Tu tirada: 9 de Bastos – El Carro – La Muerte

Las cartas indican que esta semana todo aquello que has estado intentando poner en marcha desde hace tiempo comenzará a avanzar de manera significativa. Con el eclipse del fin de semana, las cosas se percibirán y se sentirán de manera diferente, lo que también abre la posibilidad de adoptar nuevas formas de trabajar y de amar. Cambiar de enfoque no solo es válido, sino necesario para progresar.

Aunque pueda parecer tedioso avanzar paso a paso y mantener el orden, estos hábitos son fundamentales para lograr tus objetivos. La disciplina y la organización te permitirán alcanzar el éxito que buscas, y lo harás de manera efectiva y destacada.

Consejo: Trátate con amabilidad y reconoce tu esfuerzo.

Piscis

Tu tirada: Caballero de Pentáculos – 2 de Pentáculos – 5 de Bastos

Esta semana, marcada por el último eclipse, será un período de revelaciones y de confrontar realidades que antes preferías ignorar. Algunas fantasías o ideas a las que te aferrabas se disiparán, permitiéndote ver con mayor claridad lo que ya no funciona en tu vida.

A pesar de estos cambios, las cartas destacan que tus esfuerzos en el trabajo han sido acertados y que tus métodos son efectivos. Es fundamental que mantengas tus hábitos y continúes ahorrando. Aunque la semana pueda sentirse intensa o cruda, recuerda valorar también los aspectos positivos y gratificantes de tu vida para no desanimarte.

Consejo: Confía en ti mismo; tienes la capacidad de manejar las situaciones y avanzar con éxito.

Con información de Mika Vidente.

NA