La película que se ha consagrado como el filme japonés más taquillero en lo que va de 2025, Demon Slayer: Castillo Infinito ya se encuentra en las salas de cine comerciales del país, la cual hasta la fecha ha recaudado a nivel mundial alrededor de 300 millones de dólares.

Demon Slayer, la película: Castillo Infinito. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La historia se centra en Tanjiro Kamado, un joven que se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios luego de que su hermana menor, Nezuko, fuera convertida en demonio. A medida que se fortalece y profundiza los lazos con sus compañeros, Tanjiro ha enfrentado numerosos demonios junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Su viaje lo ha llevado a luchar hombro a hombro con los espadachines de más alto rango del Cuerpo, los Pilares, incluyendo al Pilar de la Llama Kyojuro Rengoku en el Tren Infinito, al Pilar del Sonido Tengen Uzui en el Distrito Rojo así como al Pilar de la Niebla Muichir Tokito y a la Pilar del Amor Mitsuri Kanroji en la Aldea de los Herreros.

Mientras los miembros del Cuerpo y los Pilares participaban en un entretenimiento especial, el Entrenamiento de los Hashira, para prepararse para la batalla final, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki.

Con el líder del Cuerpo en peligro, Tanjiro y los Pilares se apresuran hacia la sede, pero son arrastrados a un espacio misterioso por el propio Muzan. Su destino, el bastión de los demonios, el Castillo Infinito. Así se establece el campo de batalla para el enfrentamiento final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios.

Demon Slayer, la película: Castillo Infinito

(Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen)

De Haruo Sotozaki y Hikaru Kondô.

Japón, 2025.

