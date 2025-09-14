Minutos después de coronarse como Miss Universo México 2025, Fátima Bosch, representante de Tabasco, señaló poco apoyo entre sus compañeras participantes: “La sororidad verdadera tristemente no se dio. Sólo cuatro compañeras me felicitaron”.

Bosch reconoció que la experiencia fue enriquecedora y que se lleva amistades para toda la vida, pero también lamentó la falta de apoyo entre sus compañeras. “La realidad es que no hay sororidad verdadera, no se dice solamente de dientes para afuera. Yo creo que es algo que tenemos que aplicar, hoy creo que no se dio, tristemente en este caso. Las únicas compañeras que salieron a abrazarme fueron 4. Es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas”, señaló.

Pese a la crítica, extendió un mensaje conciliador. “Yo invitaría a todos a que tuvieran una verdadera sororidad porque de verdad el certamen fue precioso, la pasamos increíble. Pero también entender que solamente una puede ganar, aprender a perder. Yo voy a seguir dando lo mejor de mí a todas las personas y quien quiera darse el tiempo de conocerme, yo la más feliz. En mí tienen una amiga”.

Entre las lealtades que destacó se encuentran Erlena Roldán, de Tlaxcala; Lorena López, de Tamaulipas; Emiré Arellano Escalante, de Yucatán; y Fernanda Puma, de Veracruz. “Las amo, son niñas que tienen un corazón divino y estoy muy contenta de toda la gente que logré conocer”, dijo.

Fátima Bosch, Miss Universo México, cuestiona la falta de sororidad entre concursantes

Al rememorar el instante en que su nombre fue anunciado como ganadora, Bosch confesó que la invadió la sorpresa y la emoción. “Me quedé en shock, como en una película. Me dio mucho sentimiento inmediatamente, todo el proceso, todo lo que pasé, todo lo que me esforcé, la disciplina, los sacrificios. Ya ni tengo voz de tanto gritar, de irme, de disfrutar. Pero soy muy disciplinada e inmediatamente recordé que nos vamos a Tailandia a Miss Universo en noviembre y tengo que comenzar a trabajarlo mañana con todo, para poder representarle a México de la mejor manera posible”.

Sobre lo que le deja esta experiencia, dijo: “Sin duda dejó muchísimo aprendizaje, estoy sumamente agradecida con la organización, con todas las personas del equipo. Aprendí disciplina, compromiso y me llevo amigas que van a estar para toda la vida”.

El triunfo, asegura, tiene un peso especial para su tierra natal. “Estoy muy agradecida con la vida, muy emocionada de poder darle a mi estado su primera corona nacional. Es el lugar donde crecí, florecí, y todos los años veíamos el concurso y a las participantes tabasqueñas. Sabía que tenía una responsabilidad muy grande porque la gente empezó a soñar con esta corona, y lo único que quería era representar a mi estado de una manera digna. Me tocó ganar y estoy muy feliz y agradecida”.

De cara a lo que viene, se mostró comprometida: “Ahora viene estar en Miss Universo en Tailandia, y más que una presión es un compromiso. Poder representar a México en el mundo y trabajar muchísimo para dejarlo en alto”.

Respecto a lo que el jurado vio en ella, respondió con humildad: “Yo creo que todas mis compañeras son unas mujeres que tienen unas cualidades, virtudes bellas. Simplemente creo que fueron ciertos factores que me tocaran a mí, pero yo las respeto profundamente y todas son ganadoras a mi parecer”.

Concursantes por Estado