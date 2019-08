“Processing Station” busca ser la mejor "Comedia en corto"

El cortometraje de 15 minutos de duración del director tapatío Rodrigo Espinosa, “Processing Station”, es parte de la selección oficial de la convocatoria “Comedia en corto” que organizan Distrito Comedia de Televisa y Cinépolis, entre otras organizaciones. Dicho proyecto fílmico es uno de los 10 seleccionados para competir por un monto económico de 100 mil pesos, según se destaca en las bases, entre otros reconocimientos. La premiación será el martes 3 de septiembre en Cinépolis VIP Plaza Carso de la Ciudad de México.

“Esta fue una convocatoria abierta hecha por Cinépolis y Televisa y es un concurso nacional de cortometraje de comedia. Para mí, en específico lo que espero en el supuesto de que escojan mi corto, es que se incluye un paquete de cámara de una casa de renta y algo de dinero. Entonces, lo que espero yo es que esto me dé la oportunidad de hacer mi siguiente corto en lo que sigo escribiendo”, comparte en entrevista Rodrigo, adelanta que justo el próximo martes 3 de septiembre vuela de Los Ángeles a la Ciudad de México para ir a la ceremonia de premiación.

ESPECIAL

De hecho hasta el día 2 de septiembre, el público puede votar por el corto que más le guste en www.televisa.com/distrito-comedia/festival-comedia-en-corto.El jurado está conformado por Jesús Ochoa, Rob Schneider, Jorge Ortiz de Pinedo, Adrián Uribe, Franco Escamilla, Miguel Mier y Billy Rovzar, mientras que la iniciativa es de Israel Jaitovich y Jorge Magaña.

En el caso de “Processing Station” de Rodrigo Espinosa, el corto va a la mitad de su recorrido de festivales, recientemente estuvo en Nueva York en el marco del Festival de Cine Latino de HBO. La historia del corto nace de una anécdota de cuando Rodrigo iba a un videoclub a rentar películas.

“Una vez tradujeron mal el título de una película y le pusieron ‘El día del juicio’, cuando la renté pensé que sería ‘Terminator 2: el juicio final’, pero resultó ser una comedia de Albert Brooks que se llama ‘Defending Your Life’ y la película se da como en el purgatorio y desde que la vi, siempre me produjo la fascinación de hacer una comedia, de que cuando te mueres tienes que superar una serie de pruebas, por eso fue que hice este corto”.

¿De qué se trata?

La trama de Rodrigo es sobre un adulto mayor que fallece y llega al purgatorio, pero para irse al siguiente nivel, necesita resolver un examen. “El protagonista de mi corto, Richard Riehle, ha hecho miles de cosas, pero entre ellas, salió en la comedia de los años 90, ‘Office Space’ y en Los Ángeles un día lo conocí en un set, le dije que me encantaba ese proyecto y años después pudimos hacer este corto juntos”. Este proyecto se realizó entre 2016 y 2017.

Parte de la lectura de este corto es que lo calificado como bueno o como malo depende del cristal con que se mira. “Yo no tengo nada en contra de la religión, pero lo que quería explorar a través de la comedia es que me parece una locura que la noción de un grupo religioso (el católico) sea la correcta y que todos los demás estén equivocados. A mí desde chiquito en catecismo nunca me hizo sentido que de alguna manera nos van a evaluar conforme sigamos una serie de reglas y no como trates a los demás, entonces ese es el punto que busca el corto”.

Más proyectos

Este es el tercer corto de Rodrigo como guionista y director, pero ya ha participado en cuatro más como guionista. Ahora está trabajando paso a paso para desarrollar un largometraje que se llama “El circo”, además escribe guiones televisivos bajo contrato. Rodrigo tiene viviendo en Los Ángeles desde 2012, en Guadalajara fue abogado y hasta ahora no ha hecho ningún proyecto fílmico aquí, desde que dejó la anterior carrera, toda su trayectoria como creativo la ha hecho en esta ciudad de Estados Unidos.