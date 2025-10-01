Cinemex se luce este jueves 2 de octubre con dos estrenos

Este jueves 2 de octubre, Cinemex presenta dos estrenos imperdibles que prometen mantener al público al filo de la butaca.

Con historias cargadas de suspenso, terror y giros inesperados, estas películas son una cita obligada para quienes buscan emociones fuertes y experiencias cinematográficas intensas.

Desde fenómenos sobrenaturales hasta oscuros secretos humanos, los estrenos de esta semana ofrecen tramas que exploran los límites del miedo y la tensión psicológica.

La Sangre Del Exorcista

La primera de ellas, La Sangre Del Exorcista, narra la historia de una joven pareja que, tras un espantoso hallazgo en los terrenos de su nuevo hogar, se ve arrastrada a una vorágine de posesión demoníaca y violentas venganzas. Lo que comienza como un exorcismo típico toma un giro completamente inesperado, prometiendo mantener al espectador al borde de su asiento.

HIM: El Elegido

Por otro lado, HIM: El Elegido sigue a Cameron “Cam” Cade, un prometedor mariscal de campo de fútbol americano, quien es invitado a entrenar en un complejo aislado bajo la dirección de la leyenda Isaiah White. Lo que parecía ser un intenso programa de entrenamiento se convierte en un recorrido de horror psicológico, rituales sangrientos y revelaciones macabras sobre el sacrificio, el poder y la formación de los “mejores”.

Otros estrenos:

Los Extraños Capítulo 2

Harry Potter Y El Cáliz De Fuego

Harry Potter Y El Prisionero De Azkaban

Una Historia De Amor Y Guerra

Avatar: El Camino Del Agua

007: GoldenEye

