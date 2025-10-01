¡Atención cinéfilos! El próximo 2 de octubre, Cinépolis tiene preparado dos cintas que prometen atraparte con historias emocionantes, excelentes actuaciones y una producción de primera.

Si eres amante del séptimo arte, marca esta fecha en tu calendario o prepárate para ir a las salas de Cinépolis el próximo fin de semana, porque las emociones están a punto de comenzar.

Los Extraños: Capítulo 2

Los Extraños han regresado, más violentos e implacables que nunca. Al descubrir que una de sus víctimas, Maya (Madelaine Petsch), ha sobrevivido, vuelven para concluir lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla interminable y sin poder confiar en nadie, Maya se convierte en objetivo de una caza macabra. Los Extraños, impulsados por una crueldad sin razón y una insaciable sed de violencia, la acechan sin piedad, dispuestos a destruir a cualquiera que se interponga en su camino.

HIM: El Elegido

Un joven atleta se ve atrapado en un mundo aterrador cuando recibe la invitación para entrenar con un campeón legendario, cuyo magnetismo y carisma se van convirtiendo poco a poco en algo mucho más siniestro.

Otros estrenos de Cinépolis el 2 de octubre de 2025

La sangre del exorcista

Melodía de un amor secreto

