Cinemex se luce el mes de octubre con estos grandes estrenos

Este mes, Cinemex abre sus salas a una serie de estrenos que invitan a todos a desconectarse un rato de la rutina y dejarse envolver por la magia de la pantalla grande

Por: Moisés Figueroa

Cada semana trae estrenos diferentes que prometen risas, sorpresas, emociones intensas o simplemente una buena historia para acompañar el día. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Octubre llega con un aire renovado y se convierte en el momento ideal para disfrutar del cine. Este mes, Cinemex abre sus salas con una cartelera diversa que invita a dejar de lado la rutina y dejarse envolver por la magia de la pantalla grande.

La oferta incluye algo para todos: acción y adrenalina para los que buscan emociones fuertes, comedia para quienes prefieren pasar un buen rato ligero y películas entrañables para compartir en familia. 

Cada semana trae estrenos diferentes que prometen risas, sorpresas, emociones intensas o simplemente una buena historia para acompañar el día.

A continuación te compartimos los estrenos: 

2 de octubre

  • Los Extraños Capítulo 2
  • Harry Potter Y El Cáliz De Fuego
  • Harry Potter Y El Prisionero De Azkaban
  • Una Historia De Amor Y Guerra
  • Avatar: El Camino Del Agua
  • 007: GoldenEye

9 de octubre

  • El Payaso Del Maizal
  • Tron: Ares
  • Kit De Santidad: El Camino A Dios De Carlo Acutis
  • Cacería De Brujas
  • La Libertad de Fierro
  • Amores Perros
  • Un Mundo Mejor
  • El Último Depredador

16 de octubre

  • El Último Depredador
  • Cuando El Cielo Se Equivoca
  • Mente Maestra
  • Hola Frida

22 de octubre

  • Mitski: The Land

23 de octubre

  • El Padre Del Año
  • Frankie Y Los Monstruos
  • Chainsaw Man La película - Arco de Reze
  • ParaNorman

27 de octubre

  • Nosferatu Musicalizado En Vivo

28 de octubre

  • Depeche Mode: M

30 de octubre

  • 6 Exorcismos

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

  1. Haz clic en “Obtener mi folio”.
  2. Luego selecciona “Usar beneficio”.
  3. Elige Cinemex.
  4. Compra tus folios.
  5. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF 

