Cinemex se luce el mes de octubre con estos grandes estrenos

Octubre llega con un aire renovado y se convierte en el momento ideal para disfrutar del cine. Este mes, Cinemex abre sus salas con una cartelera diversa que invita a dejar de lado la rutina y dejarse envolver por la magia de la pantalla grande.

La oferta incluye algo para todos: acción y adrenalina para los que buscan emociones fuertes, comedia para quienes prefieren pasar un buen rato ligero y películas entrañables para compartir en familia.

Cada semana trae estrenos diferentes que prometen risas, sorpresas, emociones intensas o simplemente una buena historia para acompañar el día.

A continuación te compartimos los estrenos:

2 de octubre

Los Extraños Capítulo 2

Harry Potter Y El Cáliz De Fuego

Harry Potter Y El Prisionero De Azkaban

Una Historia De Amor Y Guerra

Avatar: El Camino Del Agua

007: GoldenEye

9 de octubre

El Payaso Del Maizal

Tron: Ares

Kit De Santidad: El Camino A Dios De Carlo Acutis

Cacería De Brujas

La Libertad de Fierro

Amores Perros

Un Mundo Mejor

El Último Depredador

16 de octubre

Cuando El Cielo Se Equivoca

Mente Maestra

Hola Frida

22 de octubre

Mitski: The Land

23 de octubre

El Padre Del Año

Frankie Y Los Monstruos

Chainsaw Man La película - Arco de Reze

ParaNorman

27 de octubre

Nosferatu Musicalizado En Vivo

28 de octubre

Depeche Mode: M

30 de octubre

6 Exorcismos

MF