Portal 101 convertirá a los muebles en protagonistas de un circo escénico

El próximo 18 de octubre, el espacio O Teart Laboratorio Escénico (Independencia 1143, colonia Americana) será sede de Portal 101, una propuesta escénica en la que cada pieza adquiere un papel simbólico y performático. El evento es creado por Gabriela Real, fundadora de Chakra Studio, que busca unir el diseño, la energía y la experiencia sensorial en un formato nunca antes realizado: un circo de muebles.

“El concepto nace del año pasado, cuando hicimos una pasarela de muebles, también la primera del mundo, donde los muebles estuvieron en movimiento”, cuenta Gabriela Real en entrevista con EL INFORMADOR. “En esa ocasión, alguien del equipo propuso colgarlos del techo, y aunque al principio no lo visualizaba, la idea se me quedó grabada. Después pensé: ¿cómo justificaría colgar muebles en el techo? Así surgió la idea de un circo de muebles”.

A partir de esa experimentación, Portal 101 evolucionó hacia una puesta en escena que mezcla el ritual energético con el espectáculo escénico. En su primera edición, el montaje estará enfocado en la activación de tres chakras, acompañados por actos, visuales, frecuencias sonoras y personajes simbólicos.

“Cada mueble tendrá un acto, cada acto representará un chakra”, explica. “La idea original contemplaba siete actos —uno por cada chakra—, pero en esta primera edición trabajaremos tres: garganta, tercer ojo y corona. Cada uno se activará mediante una pieza, una frecuencia, una voz narrativa y un personaje llamado El Guerrero, que guiará al público durante el proceso”.

Antes del espectáculo principal, el público participará en una recepción inmersiva con actividades sensoriales. Habrá ejercicios introspectivos, bebidas temáticas elaboradas por una mixóloga que investigó los ingredientes vinculados con la activación de los chakras, y dinámicas diseñadas para estimular los primeros cuatro centros energéticos.

“Queremos que la experiencia inicie desde que el público entra al espacio. En la recepción habrá ejercicios, colores, sonidos y bebidas que estimulen los chakras base y el corazón. Al llegar a ese punto, una frecuencia sonora será la señal para comenzar el show principal”, detalla Real.

Portal 101 es una extensión natural del trabajo que Gabriela desarrolla desde Chakra Studio, fundado en 2022. El estudio funciona como un laboratorio creativo donde se diseñan muebles y espacios cargados de intención y equilibrio energético. Cada pieza es concebida como un canal de transformación personal.

“Chakra Studio nació como fabricante de muebles, después evolucionó a interiorismo. En ambos casos aplicamos teorías energéticas: intencionamos las piezas desde el taller, con los materiales, los nombres y la carga simbólica”, explica. “Ahora, con Portal 101, llevamos ese conocimiento a un evento social y escénico”.

La creadora tapatía combina formación en diseño, cine y administración de negocios, una mezcla que le ha permitido construir proyectos donde lo estético se enlaza con lo espiritual. Durante la pandemia, su búsqueda personal la llevó a redefinir su práctica profesional.

“La vida me llevó a hacer muebles. En la pandemia me enfoqué en un tipo de mobiliario que no me satisfacía del todo, hasta que una amiga me dijo: ‘integra lo que ya sabes’. Ahí entendí que podía unir mis conocimientos en diseño y cine, y crear una marca que no solo fabricara, sino que compartiera información sobre bienestar y equilibrio”, cuenta.

Desde entonces, Chakra Studio se ha consolidado como un espacio donde el diseño se convierte en un medio de exploración interior. En su primer aniversario, Gabriela produjo un cortometraje inspirado en la historia de la marca, y ese ejercicio la impulsó a integrar el arte audiovisual y la producción de eventos como vehículos de transformación colectiva.

Un punto de inflexión en su proceso personal fue la pérdida de su hermano, hace dos años, experiencia que reconfiguró su propósito. “Eso me movió todo. Me dije: ‘compartes muchas cosas, ahora aplícalas en ti’. Pasé un año aplicando todo lo que sabía y logré un estilo de vida pleno, haciendo lo que me gusta, compartiendo lo que creo y rodeada de personas que hablan el mismo idioma”, reflexiona.

“Además de que sea un show o un circo de muebles, se trata de contar una historia y aplicar herramientas energéticas en un evento social. Quiero que también inspire a otras marcas a aportar algo a la humanidad, más allá de solo una salida nocturna”, afirma.

El acceso al evento será gratuito, pero requiere registro previo a través de las redes de @chakrastudio_mx. “Tenemos cupo limitado para 250 personas. Solo pedimos que nos manden un mensaje para reservar, y una vez que se complete el aforo, ya no habrá acceso”, concluye Real.

