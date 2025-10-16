El día de hoy, 16 de octubre, en la cuenta oficial de X de Netflix, se dio a conocer un video donde el aclamado director de cine Guillermo del Toro invita al público a ver su próximo proyecto cinematográfico: “Frankenstein”.

“Hace tiempo me preguntaron cómo es que logro ver en lo horroroso algo bello y, en lo bello, algo horroroso. La respuesta fue muy simple: porque soy mexicano. Así que quiero invitar a cada uno de ustedes a ver esta película”, dijo el director en el video difundido en redes.

¿Cuándo visitará México Guillermo del Toro?

Asimismo, anunció que visitará México el próximo 3 de noviembre, para la promoción de esta nueva película, acompañado de sus protagonistas: Oscar Isaac, quien interpretará al doctor Víctor “Frankenstein”, y Jacob Elordi, quien dará vida a la enigmática criatura que inspiró a Del Toro a llevar esta historia a la pantalla grande bajo su dirección.

Cómo Guillermo del Toro explora lo oscuro en “Frankenstein”

Guillermo del Toro tiene una perspectiva única hacia lo sombrío que puede ser la vida, y así lo refleja en Frankenstein.

“Es lo que desde el principio quise presentar como algo nuevo en esta historia. Esto no es solo una película de terror; es la dinámica familiar entre padres e hijos, cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en quienes no la conocen”, compartió el director para su público.

¿Cuándo se estrena “Frankenstein” en México?

La película de “Frankenstein” dirigida por Del Toro llegará a los cines el 23 de octubre, mientras que su estreno en la plataforma de streaming Netflix está previsto para el 7 de noviembre.

