Cinemex trae de vuelta a sus salas estos clásicos del terror

La "Spooky season" ya está aquí, y Cinemex no ha dejado pasar la oportunidad de celebrarla como se debe.La cadena de cines anunció su evento especial Festival del Terror: El Miedo tiene niveles, una propuesta dirigida a los fanáticos del horror que promete una cartelera llena de gritos, nostalgia y emociones intensas.En el marco del festival, se proyectarán clásicos del cine de terror que regresan a la pantalla grande por tiempo limitado.Las funciones estarán disponibles en distintas sucursales del país, durante las próximas dos semanas, ofreciendo a los espectadores experiencias cinematográficas únicas, desde el suspenso psicológico hasta el terror gótico y la fantasía paranormal.Además, Cinemex incluirá en cartelera otras cintas relacionadas, como Crepúsculo, Paranorman y Helluva Boss.La empresa invitó a los interesados a consultar su sitio oficial para conocer horarios, complejos participantes y disponibilidad de funciones.Con esta iniciativa, Cinemex reafirma su compromiso con la diversidad cinematográfica y el gusto por el terror en todas sus formas, desde lo espeluznante hasta lo entrañable.