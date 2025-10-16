Cinemex trae de vuelta a sus salas estos clásicos del terror

La "Spooky season" ya está aquí, y Cinemex no ha dejado pasar la oportunidad de celebrarla como se debe.

La cadena de cines anunció su evento especial Festival del Terror: El Miedo tiene niveles , una propuesta dirigida a los fanáticos del horror que promete una cartelera llena de gritos, nostalgia y emociones intensas.

Estos son los clásicos de terror que se estrenarán en cines

En el marco del festival, se proyectarán clásicos del cine de terror que regresan a la pantalla grande por tiempo limitado.

Las funciones estarán disponibles en distintas sucursales del país, durante las próximas dos semanas, ofreciendo a los espectadores experiencias cinematográficas únicas, desde el suspenso psicológico hasta el terror gótico y la fantasía paranormal.

It (16 de octubre): La película estrenada en 2017 es una adaptación de la novela homónima de Stephen King, donde un grupo de niños combaten a una entidad diabólica que toma forma de payaso.

La película muda que se estrenó en 1992, estará acompañada de música en vivo, creando una experiencia inmersiva que contará la historia de Drácula de Bram Stoker de forma diferente.

The Craft (30 de octubre): El film se ha convertido en un icono de la cultura gótica gracias a su estética y temática revolucionaria y rebelde. La historia trata sobre cuatro chicas que usan brujería y enfrentan las consecuencias de abusar de su poder.

Probablemente la cinta de terror más tierna, Casper es un fantasma tamaño infantil que no está interesado en asustar a la gente, sino en hacer amigos.

Además, Cinemex incluirá en cartelera otras cintas relacionadas, como Crepúsculo, Paranorman y Helluva Boss.

La empresa invitó a los interesados a consultar su sitio oficial para conocer horarios, complejos participantes y disponibilidad de funciones.

Con esta iniciativa, Cinemex reafirma su compromiso con la diversidad cinematográfica y el gusto por el terror en todas sus formas, desde lo espeluznante hasta lo entrañable.

