Cinemex trae de vuelta a sus salas estos clásicos del terror

Esta es una propuesta dirigida a los fanáticos del horror

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Estos clásicos de terror se reestrenan en cines. UNSPLASH / F. MOONEERAM

La "Spooky season" ya está aquí, y Cinemex no ha dejado pasar la oportunidad de celebrarla como se debe.

La cadena de cines anunció su evento especial Festival del Terror: El Miedo tiene niveles, una propuesta dirigida a los fanáticos del horror que promete una cartelera llena de gritos, nostalgia y emociones intensas.

Estos son los clásicos de terror que se estrenarán en cines

En el marco del festival, se proyectarán clásicos del cine de terror que regresan a la pantalla grande por tiempo limitado.

Las funciones estarán disponibles en distintas sucursales del país, durante las próximas dos semanas, ofreciendo a los espectadores experiencias cinematográficas únicas, desde el suspenso psicológico hasta el terror gótico y la fantasía paranormal.

  • It (16 de octubre): La película estrenada en 2017 es una adaptación de la novela homónima de Stephen King, donde un grupo de niños combaten a una entidad diabólica que toma forma de payaso.
  • Nosferatu musicalizado (29 de octubre): La película muda que se estrenó en 1992, estará acompañada de música en vivo, creando una experiencia inmersiva que contará la historia de Drácula de Bram Stoker de forma diferente.

  • The Craft (30 de octubre): El film se ha convertido en un icono de la cultura gótica gracias a su estética y temática revolucionaria y rebelde. La historia trata sobre cuatro chicas que usan brujería y enfrentan las consecuencias de abusar de su poder.
  • Gasparin (30 de octubre): Probablemente la cinta de terror más tierna, Casper es un fantasma tamaño infantil que no está interesado en asustar a la gente, sino en hacer amigos.

Además, Cinemex incluirá en cartelera otras cintas relacionadas, como Crepúsculo, Paranorman y Helluva Boss.

La empresa invitó a los interesados a consultar su sitio oficial para conocer horarios, complejos participantes y disponibilidad de funciones.

Con esta iniciativa, Cinemex reafirma su compromiso con la diversidad cinematográfica y el gusto por el terror en todas sus formas, desde lo espeluznante hasta lo entrañable.

