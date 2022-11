Hace unos días el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como "Platanito" fue un blanco de críticas en redes sociales luego de que en uno de sus shows realizó un chiste sobre el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, quien fue encontrada muerta en Nuevo León.

El comediante salió a pedir perdón reconociendo su error a través de un video en su cuenta de Instagram, cosa que no le sirvió de mucho, pues los padres de Debanhi rechazaron las disculpas.

Pero no fueron los únicos que reprocharon lo hecho por "Platanito", pues varios famosos se unieron a las críticas incluido el actor Alfredo Adame, quien arremetió contra él llamándolo misógino e inhumano.

"Es un imbécil, es un pobre estúpi..., que no tiene cerebro, que no tiene absolutamente nada y que se da una importancia que no tiene. Fue un chiste misógino, sin humanidad y sin escrúpulos", dijo Adame en una entrevista para Venga la Alegría.

Eso no fue todo ya que Adame también criticó las disculpas del payaso que hizo a través de sus redes sociales, considerando que fueron incorrectas y completamente fuera de lugar.

"Sale a decir les está hablando Sergio Verduzco y les quiero decir que tengo hijos, un matrimonio y lo que hice fue por alegrarles la vida. Que le vaya a alegrar la vida a su chinga... madre", expresó.

Adame también recordó sobre el escándalo que género Platanito en 2010, cuando se burló sobre la tragedia de la guardería ABC, que cobró la vida de una decena de niños.

"19 niños calcinados en Hermosillo y este tipo sale con un chiste cruel, perverso, inhumano. Era para que lo hubieran metido al bote, para que los papás lo hubiera denunciado y lo hubieran metido al bote".

Adame pedirá una novia para Navidad

En otros temas, Alfredo aclaró que, a pesar de que ya se acerca la época navideña, no piensa hacer las paces con ninguno de sus detractores, incluyendo su exesposa Mary Paz Banquells y sus propios hijos; eso sí ya tiene pensado lo que pedirá de regalo.

"Una linda noviecita con la cual gastarme mi fortuna. Ya hay una a la que le traigo echado el ojo y que es una mujer decente y guapísima", finalizó.

