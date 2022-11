Luego de la polémica que se desató porque Platanito hizo un mal chiste tomando como contexto el feminicidio de Debanhi, la opinión pública criticó al comediante y lo tundió con fuertes comentarios.

Y ahora su colega Franco Escamilla ha hablado en torno a lo sucedido, destacando que no se debe satanizar a los comediantes, porque estos hace chistes de lo que ven en la vida cotidiana y no son provocadores de desgracias, pero sí reconoce que el chiste de Platanito fue de mal gusto.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen… y perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de eso, alguien va a decir: ‘Sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’”.

“No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes, ¿por qué? Porque por alguna razón estos imbéciles no saben distinguir que eso no se hace”.

Resaltó que cualquiera sabe que matar a alguien está mal, “es un principio básico, no necesitas ni de leyes, ni de religión para saber(lo). Pero sí me caga que la banda después de ahí se suelte y diga que deben de quitar a todos los comediantes, espérate wey, es un chiste… ¿No te gustó? Que fue de mal gusto y ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que lo es”.

Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o — Meredith Gay ��✨ (@MerGarza) November 16, 2022

MF