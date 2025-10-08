Plataforma de Hulu llegará a México; esto se sabe

Si tu pasatiempo favorito es sintonizar el contenido de las diversas plataformas de streaming, entonces te tenemos una buena noticia: el servicio de Hulu llegará a México mediante Disney+.

Disney+ le ha dado un espacio a la compañía californiana para integrarse a su catálogo, uniéndose a más cadenas como Pixar, Marvel, National Geographic, ESPN y hasta Star+, que transmiten su contenido por medio de la plataforma de Walt Disney Company.

Sin embargo, con la llegada de Hulu se modificará el contenido de Star+, eliminando varios de sus títulos. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta implementación y los cambios que conllevará.

¿Cuándo llega Hulu a México?

Es importante mencionar que Hulu no solo arriba a las pantallas del territorio nacional, sino también a las de América Latina, a partir de este 8 de octubre.

Con este cambio, el servicio de Walt Disney Company pretende expandir su catálogo y consolidarse como uno de los sitios de streaming más vastos y preferidos por el público. Además, incluirá algunos ajustes extra como la creación de más perfiles de usuario, nuevas categorías de contenido y mejores listas de recomendaciones para pulir la experiencia de las personas.

Esta actualización no supondrá —por el momento— un aumento en las tarifas de Disney+. Su costo mensual de 149 pesos seguirá igual para su versión Estándar con anuncios; y de 249 pesos para el plan Estándar sin anuncios.

Por otra parte, la mensualidad del Paquete Disney+, Hulu y HBO Max con anuncios costará 312.59 pesos; mientras que la del Paquete Disney+, Hulu y HBO Max sin publicidad valdrá 550.12 pesos.

¿Qué pasará con Star+ tras la llegada de Hulu a Disney+?

Aunque Hulu desplazará a Star+ de Disney+, no todo su contenido se eliminará de la plataforma. Ahí seguirán disponibles algunas opciones de entretenimiento como 'Only Murders in the Building', 'The Simpson', 'Grey’s Anatomy T21', 'The Kardashians' y más.

Por eso, será indispensable que después de la actualización de estos servicios, consultes el catálogo de programación, ya que algunos títulos de Star+ solo migrarán a la sección de Hulu. Considera que este cambio también se realizará en la app móvil de Disney Plus.

AO

