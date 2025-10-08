Continúa la actividad del futbol internacional este miércoles 8 de octubre de 2025. Desde partidos amistosos hasta el Mundial Sub-20, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Partidos hoy miércoles 8 de octubre de 2025 – Amistoso EN VIVO

Gibraltar vs Nueva Caledonia | 09:00 horas | SKY Sports |

Deportes Puerto Montt vs Colo Colo | 17:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy miércoles 8 de octubre de 2025 – Champions League Femenina EN VIVO

Real Madrid vs AS Roma | 10:45 horas | TVC Deportes |

Twente vs Chelsea | 10:45 horas | TVC Deportes 2 |

Wolfsburg vs PSG | 13:00 horas | TVC Deportes |

Manchester United vs Vålerenga Kvinner | 13:00 horas | Megasports |

St. Pölten vs Atlético de Madrid | 13:00 horas | TVC Deportes 2 |

Partidos hoy miércoles 8 de octubre de 2025 – Copa Libertadores Femenina EN VIVO

Ferroviária vs Boca Juniors | 13:00 horas | Azteca Deportes Network |

Santa Fe vs Corinthians | 17:00 horas | Azteca Deportes Network |

Partidos hoy miércoles 8 de octubre de 2025 – Mundial 2026 (Eliminatorias CAF) EN VIVO

Etiopía vs Guinea-Bisáu | 07:00 horas | FIFA+ |

Mauricio vs Camerún | 07:00 horas | FIFA+ |

Libia vs Cabo Verde | 07:00 horas | FIFA+ |

Suazilandia vs Angola | 07:00 horas | FIFA+ |

Omán vs Catar | 09:00 horas | OneFootball PPV, Disney+ Premium |

Sierra Leona vs Burkina Faso | 10:00 horas | FIFA+ |

República Centroafricana vs Ghana | 10:00 horas | FIFA+ |

Yibuti vs Egipto | 10:00 horas | FIFA+ |

Chad vs Mali | 10:00 horas | FIFA+ |

Comoras vs Madagascar | 10:00 horas | FIFA+ |

Indonesia vs Arabia Saudí | 11:15 horas | Disney+ Premium, OneFootball PPV, ESPN 2 |

Níger vs República del Congo | 13:00 horas | FIFA+ |

Tanzania vs Zambia | 13:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy miércoles 8 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Sub-20 EN VIVO

Argentina vs Nigeria | 13:30 horas | TUDN, ViX Premium |

Colombia vs Sudáfrica | 13:30 horas | ViX Premium |

Japón vs Francia | 17:00 horas | ViX Premium |

Paraguay vs Noruega | 17:00 horas | ViX Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

