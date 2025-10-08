Quienes disfrutan de las películas románticas, Melodía de un amor secreto llega a las salas de cine de la ciudad.

Melodía de un amor secreto. ESPECIAL/+QUE CINE.

Esta película coreana es un remake de la cinta taiwanesa Secret de 2007. La trama sigue a un pianista cuya carrera se vio truncada por una lesión.

Melodía de un amor secreto. ESPECIAL/+QUE CINE.

En la escuela de música de Corea, se enamora de una misteriosa mujer que lo inspira para regresar a dedicarse a la música, descubriendo un secreto que le hace perder el tiempo.

Melodía de un amor secreto

(Malhal su eobsneun bimil)

De Seo Yoo-min.

Con Do Kyun-soo, Won Jin-ah, Shin Ye-eun, Kang Mal-geum, Kim Gyu-Sun.

Corea del Sur, 2025.

XM