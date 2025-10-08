Miércoles, 08 de Octubre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Melodía de un amor secreto”

Para aquellos que les fascinan las historias de romance la película coreana Melodía de un amor secreto es una opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Melodía de un amor secreto" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/+QUE CINE.

Quienes disfrutan de las películas románticas, Melodía de un amor secreto llega a las salas de cine de la ciudad.

Esta película coreana es un remake de la cinta taiwanesa Secret de 2007. La trama sigue a un pianista cuya carrera se vio truncada por una lesión.

En la escuela de música de Corea, se enamora de una misteriosa mujer que lo inspira para regresar a dedicarse a la música, descubriendo un secreto que le hace perder el tiempo.

Melodía de un amor secreto

(Malhal su eobsneun bimil)

De Seo Yoo-min.

Con Do Kyun-soo, Won Jin-ah, Shin Ye-eun, Kang Mal-geum, Kim Gyu-Sun.

Corea del Sur, 2025.

