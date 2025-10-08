HBO Max: Esta es la fecha de estreno para "La Sustancia"

La Sustancia es una de las películas más impactantes de esta década , mezclando el “body horror” con el thriller psicológico y crítica social. Estrenada en octubre del año pasado, esta película tuvo varias nominaciones a los premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto. Se llevó el galardón por Mejor Maquillaje y Peluquería.

El filme trata de Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una actriz de Hollywood con muchos años de trayectoria, quien se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños, cuando su jefe la despide por ser “demasiado mayor”. En medio de su angustia, un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

La Sustancia relata una historia que critica a la sociedad, los estándares de belleza cada vez más inalcanzables, y la presión por no envejecer y mantenerse vigente en el medio. El filme combina el terror corporal con diferentes elementos visuales para representar la obsesión con la imagen física , así como las medidas extremas a las que llegan algunas personas por querer alcanzar la “perfección”.

Por si no fuera poco, las actuaciones de Demi Moore y Margaret Qualley cautivaron tanto al público como a los críticos, ofreciendo un trabajo impecable y emotivo, a la vez que incómodo y difícil de ver para muchas personas.

Luego de su paso por las salas de cine, la película se incluyó en el catálogo de MUBI, plataforma que produjo la cinta. No obstante, La Sustancia está por llegar a una de las plataformas de streaming más usadas del mundo. Entérate a continuación.

¿Cuándo se estrena La Sustancia en HBO Max?

Por medio de redes sociales, la plataforma de streaming anunció la llegada de la cinta de horror corporal a su catálogo.

Si cuentas con una subscripción a HBO Max y eres amante del horror corporal, el drama y el terror psicológico, podrás disfrutar de La Sustancia a partir de este sábado 11 de octubre.

