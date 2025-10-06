Lunes, 06 de Octubre 2025

Futbol hoy 6 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México este lunes 6 de octubre de 2025. En la Liga MX femenil, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 6 de octubre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Santos vs Juárez | 18:00 horas | Tubi | 
  • Monterrey vs América | 20:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nu9ve | 

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

