Sigue la actividad del futbol internacional y en México este lunes 6 de octubre de 2025. En la Liga MX femenil, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 6 de octubre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Santos vs Juárez | 18:00 horas | Tubi |

Monterrey vs América | 20:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nu9ve |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

