Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

Godzilla y Kong: El nuevo imperio

La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

Rut y Booz

Una cantante talentosa abandona la escena musical de Atlanta y comienza de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee, donde encuentra el amor y un nuevo propósito, pero no puede escapar del pasado.

La maldición de la Llorona

En Los Ángeles de los años 70, una madre soltera con una vida complicada descubre que algunas leyendas son reales cuando una entidad oscura acecha a sus hijos.

Sonic 3: La película

Los veloces héroes Sonic, Tails y Knuckles se lanzan de lleno al caos cuando Shadow, un rival sobrecargado de poder, pone en marcha un plan para destruir el planeta.

El corazón de mi niña

Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza.

Titanes del Pacífico

Cuando las defensas del mundo no bastan para detener una amenaza alienígena, la tarea de salvar el planeta cae en manos de un expiloto y de una aprendiz.

Golpe bajo: El juego final

Un mariscal de campo profesional convence a un exentrenador convicto de preparar a un equipo de reclusos para jugar contra los guardias. Ve tráileres y más.

Mil uno

Recién liberada de prisión, una mujer en busca de una vida mejor para su hijo lo saca del sistema de acogida y crea un nuevo hogar para ellos en el Harlem de los años 90.

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC