Nominados de los MAMA Awards 2025 y cómo votar por tu favorito

Estos son unos premios surcoreanos de música, en los que premian mayormente a grupos y artistas de K-pop

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Quiénes están nominados de los MAMA Awards 2025? ESPECIAL / MNET PLUS

Este jueves, los MAMA Awards (Mnet Asian Music Awards), anunciaron a los nominados del 2025. Estos son unos premios surcoreanos de música, los cuales son presentados cada año por CJ ENM, compañía de entretenimiento. Se premia mayormente a los grupos y artistas de K-pop, sin embargo, artistas de diferentes partes de Asia también pueden ser nominados.

La edición de este año se celebrará el 28 y 29 de noviembre, en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, un recinto inaugurado recientemente, que tiene una capacidad para 50 mil personas. Los premios no eran celebrados en esta ciudad desde 2018.

Estos son los nominados

La artista que se llevó el mayor número de nominaciones fue Jennie, integrante del grupo de K-pop, BLACKPINK, con 10 nominaciones en total, gracias a su álbum en solitario, Ruby.

Asimismo, la rapera surcoreana compite directamente con sus amigas y compañeras de grupo, Jisoo y Rosé, quienes también están nominadas en las categorías principales por sus álbumes en solitario. Lamentablemente Lisa no fue nominada en ninguna categoría, no obstante, el grupo de BLACKPINK compite en algunas categorías.

Esta es la lista completa de nominados:

Mejor nuevo artista

  • AHOF
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • CLOSE YOUR EYES
  • CORTIS
  • Hearts2Hearts
  • IDID
  • izna
  • KickFlip
  • KiiiKiii

Mejor artista masculino

  • Baekhyun
  • G-Dragon
  • j-hope
  • Jin
  • Mark

Mejor artista femenina

  • Jennie
  • Jisoo
  • Rosé
  • Taeyeon
  • Yuqi

Mejor grupo masculino

  • BOYNEXTDOOR
  • ENHYPEN
  • RIIZE
  • SEVENTEEN
  • Stray Kids
  • TXT
  • ZEROBASEONE

Mejor grupo femenino

  • aespa
  • BABYMONSTER
  • i-dle
  • IVE
  • LE SSERAFIM
  • TWICE

Mejor Dance Performance Male Solo

  • G-Dragon – “TOO BAD (feat. Anderson .Paak)”
  • j-hope – “MONA LISA”
  • Kai – “Wait On Me”
  • Key – “HUNTER”
  • Mark – “1999”

Mejor Dance Performance Female Solo

  • Dayoung – “body”
  • Jennie – “like JENNIE”
  • Jisoo – “earthquake”
  • Karina – “UP”
  • Minnie – “HER”

Mejor Dance Performance Grupo masculino

  • BOYNEXTDOOR – “IF I SAY, I LOVE YOU”
  • NCT DREAM – “WHEN I’M WITH YOU”
  • NCT WISH – “poppop”
  • PLAVE – “Dash”
  • RIIZE – “Fly Up”
  • SEVENTEEN – “THUNDER”
  • TWS – “Countdown”

Mejor Dance Performance Grupo femenino

  • aespa – “Whiplash”
  • BABYMONSTER – “DRIP”
  • BLACKPINK – “JUMP”
  • ILLIT – “Cherish (My Love)”
  • IVE – “REBEL HEART”
  • LE SSERAFIM – “HOT”

Mejor solo vocal

  • Doyoung – “Memory”
  • Lee Mu Jin – “Coming of Age Story”
  • Rosé – “toxic till the end”
  • Roy Kim – “If You Ask Me What Love Is”
  • Taeyeon – “Letter To Myself”

Mejor solo grupo vocal

  • Davichi – “Stitching”
  • HIGHLIGHT – “Endless Ending”
  • MEOVV – “DROP TOP”
  • TREASURE – “YELLOW”
  • ZEROBASEONE – “Doctor! Doctor!”

Mejor banda

  • CNBLUE – “A Sleepless Night”
  • DAY6 – “Maybe Tomorrow”
  • N.Flying – “Everlasting”
  • QWER – “Dear”
  • Xdinary Heroes – “Beautiful Life”

Mejor Rap & Hip Hop

  • BIG Naughty – “MUSIC (feat. Lee Chanhyuk)”
  • Dynamic Duo and Gummy – “Take Care”
  • HAON – “Skrr (feat. Giselle)”
  • pH-1 – “Life Is A Movie (feat. Jung Zi So)”
  • Tablo and RM – “Stop The Rain”

Mejor colaboración

  • G-Dragon – “TOO BAD (feat. Anderson .Paak)”
  • Jennie and Doechii – “ExtraL”
  • Mark – “Fraktsiya (feat. Lee Young Ji)”
  • Rosé and Bruno Mars – “APT.”
  • V – “Winter Ahead (with Park Hyo Shin)”

Mejor OST

  • BOYNEXTDOOR – “Never Loved This Way Before” (“Odd Girl Out” OST)
  • HUNTR/X – “GOLDEN” (“K-Pop Demon Hunters” OST)
  • Park Hyo Shin – “HERO” (“Firefighters” OST)
  • Saja Boys – “Soda Pop” (“K-Pop Demon Hunters” OST)
  • TXT – “When the Day Comes” (“Resident Playbook” OST)

Mejor Video Musical

  • aespa – “Dirty Work”
  • ALLDAY PROJECT – “FAMOUS”
  • BLACKPINK – “JUMP”
  • Jennie – “ZEN”
  • Lee Chanhyuk – “Vivid LaLa Love”

Mejor coreografía

  • aespa – “Whiplash”
  • ALLDAY PROJECT – “WICKED”
  • CORTIS – “GO!”
  • G-Dragon – “TOO BAD (feat. Anderson .Paak)”
  • Jennie – “like JENNIE”

Artista del año

  • aespa
  • AHOF
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • BABYMONSTER
  • Baekhyun
  • BOYNEXTDOOR
  • CLOSE YOUR EYES
  • CORTIS
  • ENHYPEN
  • G-Dragon
  • Hearts2Hearts
  • i-dle
  • IDID
  • IVE
  • izna
  • j-hope
  • Jennie
  • Jin
  • Jisoo
  • KickFlip
  • KiiiKiii
  • LE SSERAFIM
  • Mark
  • RIIZE
  • Rosé
  • SEVENTEEN
  • Stray Kids
  • Taeyeon
  • TWICE
  • TXT
  • Yuqi
  • ZEROBASEONE

Canción del año

  • aespa – “Dirty Work”
  • aespa – “Whiplash”
  • ALLDAY PROJECT – “FAMOUS”
  • ALLDAY PROJECT – “WICKED”
  • BABYMONSTER – “DRIP”
  • BIG Naughty – “MUSIC (feat. Lee Chanhyuk)”
  • BLACKPINK – “JUMP”
  • BOYNEXTDOOR – “IF I SAY, I LOVE YOU”
  • BOYNEXTDOOR – “Never Loved This Way Before”
  • CNBLUE – “A Sleepless Night”
  • CORTIS – “GO!”
  • Davichi – “Stitching”
  • DAY6 – “Maybe Tomorrow”
  • Dayoung – “body”
  • Doyoung – “Memory”
  • Dynamic Duo and Gummy – “Take Care”
  • G-Dragon – “TOO BAD (feat. Anderson .Paak)”
  • HAON – “Skrr (feat. Giselle)”
  • HIGHLIGHT – “Endless Ending”
  • HUNTR/X – “GOLDEN”
  • ILLIT – “Cherish (My Love)”
  • IVE – “REBEL HEART”
  • j-hope – “MONA LISA”
  • Jennie – “like JENNIE”
  • Jennie – “ZEN”
  • Jennie and Doechii – “ExtraL”
  • Jisoo – “earthquake”
  • Kai – “Wait On Me”
  • Karina – “UP”
  • Key – “HUNTER”
  • LE SSERAFIM – “HOT”
  • Lee Chanhyuk – “Vivid LaLa Love”
  • Lee Mu Jin – “Coming of Age Story”
  • Mark – “1999”
  • Mark – “Fraktsiya (feat. Lee Young Ji)”
  • MEOVV – “DROP TOP”
  • Minnie – “HER”
  • N.Flying – “Everlasting”
  • NCT DREAM – “WHEN I’M WITH YOU”
  • NCT WISH – “poppop”
  • Park Hyo Shin – “HERO”
  • pH-1 – “Life Is A Movie (feat. Jung Zi So)”
  • PLAVE – “Dash”
  • QWER – “Dear”
  • RIIZE – “Fly Up”
  • Rosé – “toxic till the end”
  • Rosé and Bruno Mars – “APT.”
  • Roy Kim – “If You Ask Me What Love Is”
  • Saja Boys – “Soda Pop”
  • SEVENTEEN – “THUNDER”
  • Tablo and RM – “Stop The Rain”
  • Taeyeon – “Letter To Myself”
  • TREASURE – “YELLOW”
  • TWS – “Countdown”
  • TXT – “When the Day Comes”
  • V – “Winter Ahead (with Park Hyo Shin)”
  • Xdinary Heroes – “Beautiful Life”
  • ZEROBASEONE – “Doctor! Doctor!”

Album del año

  • aespa – “Whiplash”
  • ATEEZ – “GOLDEN HOUR : Part.2”
  • BABYMONSTER – “DRIP”
  • Baekhyun – “Essence of Reverie”
  • BOYNEXTDOOR – “No Genre”
  • ENHYPEN – “DESIRE : UNLEASH”
  • G-Dragon – “Übermensch”
  • i-dle – “We are”
  • IVE – “IVE EMPATHY”
  • Jin – “Happy”
  • NCT DREAM – “DREAMSCAPE”
  • NCT WISH – “COLOR”
  • PLAVE – “Caligo Pt.1”
  • RIIZE – “ODYSSEY”
  • SEVENTEEN – “SPILL THE FEELS”
  • Stray Kids – “KARMA”
  • TXT – “The Star Chapter: TOGETHER”
  • ZEROBASEONE – “NEVER SAY NEVER”

¿Cómo votar?

Para determinar a los ganadores, los MAMA Awards combinan la evaluación profesional, rendimiento comercial, y la votación de los fanáticos.

En las categorías principales, las votaciones se dividen de esta forma:

Artista del Año y premios por artista:

  • 40% evaluación de jueces
  • 30% streaming y descargas (20% Corea + 10% global)
  • 30% ventas de álbumes físicos

Canción del Año y premios por género:

  • 40% evaluación de jueces
  • 60% streaming y descargas (40% Corea + 20% global)

Álbum del Año:

  • 40% evaluación de jueces
  • 60% ventas físicas (solo si el álbum supera el millón de copias)

Mejor Vídeo Musical y Mejor Coreografía

  • 100% evaluación de jueces

Para votar, tienes que ingresar al siguiente enlace: https://mnetplus.onelink.me/TRa8/im1icn0m 

El periodo de votación es del 16 al 26 de octubre. Sólo se permite 1 voto por día, por dispositivo y por ID. Puedes votar por un mínimo de 1, a un máximo de 3 equipos, de cada candidato a categoría masculina y femenina cuando votes una vez.

