Nominados de los MAMA Awards 2025 y cómo votar por tu favorito

Este jueves, los MAMA Awards (Mnet Asian Music Awards), anunciaron a los nominados del 2025. Estos son unos premios surcoreanos de música, los cuales son presentados cada año por CJ ENM, compañía de entretenimiento. Se premia mayormente a los grupos y artistas de K-pop, sin embargo, artistas de diferentes partes de Asia también pueden ser nominados.La edición de este año se celebrará el 28 y 29 de noviembre, en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, un recinto inaugurado recientemente, que tiene una capacidad para 50 mil personas. Los premios no eran celebrados en esta ciudad desde 2018.La artista que se llevó el mayor número de nominaciones fue Jennie, integrante del grupo de K-pop, BLACKPINK, con 10 nominaciones en total, gracias a su álbum en solitario, Ruby.Asimismo, la rapera surcoreana compite directamente con sus amigas y compañeras de grupo, Jisoo y Rosé, quienes también están nominadas en las categorías principales por sus álbumes en solitario. Lamentablemente Lisa no fue nominada en ninguna categoría, no obstante, el grupo de BLACKPINK compite en algunas categorías.Esta es la lista completa de nominados:Mejor nuevo artistaMejor artista masculinoMejor artista femeninaMejor grupo masculinoMejor grupo femeninoMejor Dance Performance Male SoloMejor Dance Performance Female SoloMejor Dance Performance Grupo masculinoMejor Dance Performance Grupo femeninoMejor solo vocalMejor solo grupo vocalMejor bandaMejor Rap & Hip HopMejor colaboraciónMejor OSTMejor Video MusicalMejor coreografíaArtista del añoCanción del añoAlbum del añoPara determinar a los ganadores, los MAMA Awards combinan la evaluación profesional, rendimiento comercial, y la votación de los fanáticos.En las categorías principales, las votaciones se dividen de esta forma:Artista del Año y premios por artista:Canción del Año y premios por género:Álbum del Año:Mejor Vídeo Musical y Mejor CoreografíaPara votar, tienes que ingresar al siguiente enlace: https://mnetplus.onelink.me/TRa8/im1icn0m El periodo de votación es del 16 al 26 de octubre. Sólo se permite 1 voto por día, por dispositivo y por ID. Puedes votar por un mínimo de 1, a un máximo de 3 equipos, de cada candidato a categoría masculina y femenina cuando votes una vez.