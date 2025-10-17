Walter Mercado: Números mágicos del 18 al 19 de octubre

En la astrología, los “números mágicos” ocupan un lugar especial, se les atribuye la capacidad de atraer fortuna, abrir caminos y brindar claridad en momentos de incertidumbre y Walter Mercado sugiere que este fin de semana se debe prestar atención a estas cifras, pues representan vibraciones energéticas que podrían influir en los ámbitos del amor, la salud y el dinero.

Walter Mercado señala que cada signo zodiacal cuenta con números específicos que pueden favorecerlo en este periodo y que estos funcionan como símbolos de protección y prosperidad, y suelen recomendarse para tomar decisiones importantes, desde elegir una fecha significativa hasta realizar proyectos personales o profesionales.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES

Números mágicos: 3, 18, 27

TAURO

Números mágicos: 6, 14, 33

GÉMINIS

Números mágicos: 5, 19, 28

CÁNCER

Números mágicos: 2, 20, 29

LEO

Números mágicos: 1, 10, 24

VIRGO

Números mágicos: 8, 16, 32

LIBRA

Números mágicos: 7, 15, 30

ESCORPIO

Números mágicos: 9, 21, 36

SAGITARIO

Números mágicos: 4, 13, 25

CAPRICORNIO

Números mágicos: 11, 17, 26

ACUARIO

Números mágicos: 12, 23, 35

PISCIS

Números mágicos: 9, 18, 27



YC