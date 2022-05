Paul Stanley: El actor confiesa cómo rechazó actuar en un filme de Iñárritu

Con humor y bastante nostalgia, el actor y conductor Paul Stanley recordó en recientes días cómo es que dejó escapar la oportunidad de sumarse al elenco de una película dirigida por el mexicano ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, por obras como “El renacido” y “Birdman”.

Durante su visita al programa “Pinky Promise”, de Karla Díaz, Paul memoró cómo es que incluso había quedado seleccionado para la película, de la que sospecha será el próximo estreno de Alejandro González Inárritu, al revelar que parte del compromiso al formar parte del elenco, era filmar en la Ciudad de México y en las instalaciones de Televisa, haciendo referencia a “Bardo, falsa crónica de una puñado de verdades”, que tendrá su estreno este año en salas convencionales y la plataforma Netflix.

En su testimonio, Paul Stanley, quien compartió esta charla también con Omar Chaparro, como invitados estelares de “Pinky Promise”, el conductor recordó como desde joven decidió enfocarse en la actuación y cuáles han sido los papeles más desafiantes que ha enfrentado en su trayectoria como actor, enfatizando que también, en diversas ocasiones, las producciones le han pedido bajar de peso, siendo este otro de los procesos complicados que ha experimentado, a lo que Chaparro reviró que este tipo de peticiones no deberían hacerse.

Paul refirió que recibió una llamada para acudir al casting para interpretar en la prueba a un conductor de televisión, señalando que fue algo que consideró factible al ser algo que realiza todo los días, aunque no le quisieron revelar para que proyecto en concreto se trataba dicha audición.

Tras pasar dos semanas de su primera prueba, Paul fue llamada nuevamente, pero ahora con la consigna de que hiciera una versión de “Chabelo”, mostrando entonces a Karla Díaz y Omar Chaparro como ha logrado imitar la voz característica de presentador que durante décadas mantuvo al aire el programa infantil “En familia con Chabelo”.

“En lo último me dijeron, es para una película de Iñarritu”, dijo Paul al señalar que parte de sus pruebas finales tuvo que audicionar como un presentador de premios durante una alfombra roja.

“Seguramente, próximamente va a salir, porque filmaron en Televisa y todo eso. Me marca un jueves mi mánager y me dice, Paul, ya te quedaste, pero tienes que filmar hoy, mañana en la tarde, viernes y sábado. Yo tenía trabajo, no podía”, dijo el también conductor de “Miembros al aire”.

Karla Díaz preguntó a Stanley si no hubo oportunidad de coordinar sus compromisos ante la oportunidad de llegar a Hoolywood, a lo que Paul contestó que era una situación complicada.

MF