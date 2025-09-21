Débora Estrella, conductora de TV, es una de las víctimas del desplome de avioneta en Nuevo León

Dos personas, entre ellas Débora Estrella, conductora de noticias en Monterrey, fallecieron al caer la avioneta en la que viajaban en el municipio de García, en Nuevo León.

El accidente ocurrió en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el cruce de las calles Laderas y Riveras.

Personal de Protección Civil del Estado arribó al sitio, junto con el cuerpo de bomberos de Nuevo León.

En el lugar las autoridades confirmaron a dos personas sin vida.

Por su parte, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, informó a través de sus redes sociales que los cadáveres correspondían al de un hombre y una mujer.

"Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesqueria en el Parque Indistrial Mitras.

"Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos", señaló el edil.

Horas después del accidente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que los fallecidos fueron identificados como Bryan Ballesteros y Débora Estrella, conductora de una televisión local en Monterrey.

Al lugar llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía municipal.

Guerra Cavazos señaló que se recibió el reporte de personas realizando maniobras en una avioneta; sin embargo, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Estatal.

Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron al sitio para recabar indicios e iniciar la indagatoria correspondiente.