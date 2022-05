Mhoni Vidente: ¡Le falló! La astróloga acepta su equivocación tras predicción de pelea del "Canelo"

La famosa Mhoni Vidente reconoció públicamente que se equivocó en la predicción sobre la pelea de Saul "Canelo" Álvarez, en donde mencionó días antes que el mexicano saldría victorioso por la vía del nocaut, ante el ruso Dmitry Vibol.

Mhoni no acertó a su predicción, pues el pasado 7 de mayo, Vibol se llevó la pelea por decisión unánime, conservando su título semipesado de la AMB. Por su parte Saul sumó su segunda derrota en su carrera en casi nueve años.

Fue el pasado miércoles, cuando en uno de sus videos en su canal de YouTube, mencionó que el tapatío ganaría la pelea en el onceavo o doceavo asalto, además resaltó que el "Canelo" iba a tener un combate complicado, ya que Vibol era un oponente muy fuerte.

La astrologa recibió miles de comentarios de "linchamiento" por parte los usurios de las redes sociales, por lo que decidió aceptar que se equivocó en la predicción, pero que a pesar de eso dijo que sigue "siendo humana y eso no me hace ni menos ni más".

"Me equivoqué, tengo que decir que me equivoqué, di una predicción equivocada, sigo siendo humana y eso no me hace ni menos ni más. Y yo les digo a aquellas personas que están cuestionando a Mhoni Vidente; antes que ustedes llegaran yo ya estaba y cuando se vayan, yo voy a seguir”, mencionó.

A pesar de los comentarios negativos y su equivocación, Mhoni Vidente agradeció el apoyo de sus seguidores.

MF