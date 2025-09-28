Domingo, 28 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Una batalla tras otra”

Una de las películas más esperadas Una batalla tras otra ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad

Por: Xochitl Martínez

"Una batalla tras otra" ya se encuentra en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Si eres fan de Leonardo DiCaprio tienes que ver la película Una batalla tras otra en tu sala de cine favorita.

Una batalla tras otra. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Dirigida por Paul Thomas Anderson, la trama se centra en Bob Ferguson, un revolucionario venido a menos que vive en un estado de constante paranoia cannábica y que sobrevive fuera del sistema a lado de su enérgica e independiente hija, Willa.

Una batalla tras otra. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Cuando Steven, su malvado némesis regresa —después de 16 años— y Willa desaparece, el antiguo radical hace todo por encontrarla, mientras que padre e hija enfrentan una batalla contra las consecuencias de su pasado.

Una batalla tras otra es la adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon, sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

Una batalla tras otra

(One battle after anotter)

De Paul Thomas Anderson.

Con Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall.

Estados Unidos, 2025.

