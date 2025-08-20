La Casa de los Famosos México continúa consolidándose como uno de los programas de telerrealidad más seguidos del país. En este show, distintas figuras del espectáculo conviven bajo un mismo techo, completamente desconectadas del exterior, enfrentándose entre sí en retos y dinámicas semanales que culminan con nominaciones y eliminaciones.

Cada semana, el destino de los participantes queda en manos del público, ya que son los votos de los televidentes los que deciden quién sigue en competencia y quién debe abandonar la casa. Si estás siguiendo la edición 2025 y deseas respaldar a tu celebridad preferida, aquí te explicamos cómo participar en las votaciones para mantenerla dentro del reality.

¿Cuándo se anuncian los nominados?

Las nominaciones tienen lugar todos los miércoles durante la gala semanal, conducida por Galilea Montijo. En esta ceremonia, cada habitante otorga puntos a sus compañeros con la intención de que abandonen la casa. Al final del programa, se revela la lista de personas nominadas, quienes quedan expuestas a la decisión del público.

¿Cómo funciona el sistema de votación?

A diferencia de otros formatos, el voto en La Casa de los Famosos México es positivo, es decir, el público debe elegir a la persona que quiere que permanezca en la competencia, y no a quien desea eliminar.

Guía para votar correctamente

Votar es un procedimiento simple, realizado únicamente de forma digital. Estos son los pasos para emitir tu voto de manera adecuada:

1. Ingresa a la plataforma oficial

Dirígete al sitio web oficial de La Casa de los Famosos México.

También puedes acceder escaneando el código QR que se muestra durante las transmisiones por Canal 5, Las Estrellas (Canal 2) o en ViX, la plataforma de streaming oficial.

2. Ubica la sección de votaciones

Una vez en el portal, busca la pestaña de “Votaciones”. Esta opción solo está disponible durante el periodo habilitado para votar.

3. Elige a tu favorito

Verás las imágenes y nombres de los nominados actuales. Haz clic sobre el participante que deseas salvar y confirma tu selección.

4. Toma en cuenta los límites de votación

Si cuentas con una suscripción a ViX Premium, puedes emitir más votos por día.

En caso de no estar suscrito, podrás votar una vez al día durante el plazo autorizado.

¿En qué horarios puedes votar?

El periodo de votación varía según el día de la semana y la programación del show:

Las votaciones abren una vez finaliza la gala del miércoles, (alrededor de las 10:00 p.m.) y concluyen a las 12:00 a.m., tras la post-gala de ViX.

El sistema se habilita desde las 8:00 p.m. el domingo de eliminación durante la pre-gala de ViX, y se cierra cerca de las 10:00 p.m., justo cuando Galilea Montijo anuncia el cierre oficial de las votaciones.

Para evitar contratiempos, se recomienda estar al tanto de las actualizaciones en las redes sociales oficiales del programa: @LaCasaFamososMx

