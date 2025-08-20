Este miércoles 20 de agosto una fuerte lluvia provocó inundaciones en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Derivado de ello, se presentaron cierres en vialidades, túneles y pasos a desnivel a lo largo y ancho de la ciudad.

En ese sentido, Policía Vial Jalisco y Bomberos de Zapopan anunciaron los siguientes cierres en vialidades debido a inundaciones:

Av. Juan Pablo II y Circunvalación

Paso a desnivel de Av. 8 de Julio y Av. Washington por inundación

Paso a desnivel de Av. López Mateos y Galileo Galilei por inundación

Paso a desnivel de Arcos de Milenio en ambos sentidos por inundación

Retorno de Av. Mariano Otero y Anillo Periférico por inundación

Paso a desnivel de Av. 8 de Julio y calle Halcón por inundación

Av. Colón y Av. López de Legazpi por inundación

Paso a desnivel de Av. López Mateos y Av. Copérnico por inundación

Túnel del Anillo Periférico, a la altura de ITESO por inundación

Paso a desnivel en Mariano Otero y Periférico por inundación

Amado Nervo y Tenochtitlán por inundación

Paso a desnivel en Av. Washington y calle Roble por inundación

Elementos de distintas dependencias de Protección Civil y Bomberos, así como Policía Vial Jalisco, se encuentran realizando trabajos de desazolve y atención ante vehículos varados en el AMG, así como organizando el desvío de vehículos hacia las rutas alternas.

Mercado de Abastos, una de las zonas con vehículos varados

En las zonas aledañas al Mercado de Abastos también se registraron inundaciones, ocasionando cortes a la circulación en la zona. En la parte de estacionamiento del mercado, varios vehículos terminaron varados. Al menos dos automóviles fueron captados por el seguimiento que ha realizado la página de Facebook Cosas del mercado gdl.

En uno de los videos se puede ver como dos vehículos ceden el control al "oleaje" provocado por la inundación con sus conductores dentro. Trabajadores y compradores del Mercado de Abastos auxiliaron a los dos conductores. Primero, una mujer fue rescatada de la camioneta gris que conducía y cargada a tierra firme, dejando el vehículo abandonado a su suerte. Luego un vehículo rojo fue amarrado y asegurado con una soga para evitar que continuase "nadando" sin control por las calles del Mercado.

