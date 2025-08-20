Este miércoles 20 de agosto una fuerte lluvia provocó inundaciones en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Derivado de ello, se presentaron cierres en vialidades, túneles y pasos a desnivel a lo largo y ancho de la ciudad.En ese sentido, Policía Vial Jalisco y Bomberos de Zapopan anunciaron los siguientes cierres en vialidades debido a inundaciones:Elementos de distintas dependencias de Protección Civil y Bomberos, así como Policía Vial Jalisco, se encuentran realizando trabajos de desazolve y atención ante vehículos varados en el AMG, así como organizando el desvío de vehículos hacia las rutas alternas.En las zonas aledañas al Mercado de Abastos también se registraron inundaciones, ocasionando cortes a la circulación en la zona. En la parte de estacionamiento del mercado, varios vehículos terminaron varados. Al menos dos automóviles fueron captados por el seguimiento que ha realizado la página de Facebook Cosas del mercado gdl.En uno de los videos se puede ver como dos vehículos ceden el control al "oleaje" provocado por la inundación con sus conductores dentro. Trabajadores y compradores del Mercado de Abastos auxiliaron a los dos conductores. Primero, una mujer fue rescatada de la camioneta gris que conducía y cargada a tierra firme, dejando el vehículo abandonado a su suerte. Luego un vehículo rojo fue amarrado y asegurado con una soga para evitar que continuase "nadando" sin control por las calles del Mercado. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB