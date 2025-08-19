Por primera vez, en la edición actual de uno de los eventos más emblemáticos de Guadalajara, las Fiestas de Octubre; las zonas generales del Auditorio Benito Juárez dejan de ser gratuitas y cuentan con un costo que varía de acuerdo con la sección.

La venta de boletos inició este lunes en punto de las 08:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster, y en cuestión de minutos varias de las presentaciones se agotaron, tal es el caso de la banda Zoé y de Morat.

Recordemos que se trata de la edición número 60 de este tradicional evento, misma que se celebrará del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, con una estimación de más de 1.1 millones de asistentes.

ESPECIAL/Fiestas de Octubre

Conciertos gratuitos en las Fiestas de Octubre

A pesar de que, la mayoría de los eventos artísticos contará con un costo por separado, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ) aclaró que aún habrá accesos gratuitos, aunque serán limitados. Según el mapa publicado en la plataforma, la mayoría del Auditorio se destinará a localidades de paga, con precios que oscilan entre los 399 y mil 881 pesos.

Sin embargo, no todos los espectáculos se venderán: los conciertos de Caifanes y el homenaje a Marco Antonio Muñiz se mantendrán sin costo para el público, tal como lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Además, el costo del boleto en preventa incluirá también el acceso general a las Fiestas de Octubre, lo que evitará cargos extra al momento de comprar. El horario oficial será de 10:00 a 00:00 horas, con terrazas abiertas hasta las 03:00 horas.

Para evitar fraudes y desinformación, se invita al público a seguir las redes sociales oficiales de las Fiestas de Octubre y de la AEEJ, así como el sitio web oficial aentretenimiento.jalisco.gob.mx, donde se publicarán todos los detalles relacionados con la programación artística, mapas de zonas, y costos, entre otros.

AO

